Cosmetische ingreep aan wenkbrauwen gaat volledig fout voor Cheyanne (14)

Het was geen gezellige kerstavond voor Cheyanne uit het Britse Colchester. Het 14-jarige meisje moest met spoed naar het ziekenhuis na een cosmetische ingreep aan haar wenkbrauwen. Die waren geverfd met henna en Cheyanne kreeg een ernstige allergische reactie op de verf.De 14-jarige Cheyanne had haar wenkbrauwen en wimpers laten kleuren met henna in een schoonheidssalon in Colchester, speciaal voor kerstavond. De Britse heeft echter nooit met haar nieuwe look kunnen pronken, want een dag na de behandeling liep het faliekant mis. Cheyanne werd wakker met erg opgezwollen ogen en wenkbrauwen: een ernstige allergische reactie op de hennaverf. «Het was vreselijk, ik schreeuwde het uit van de pijn», zegt de tiener in de Mirror. Ze ging op kerstavond met spoed naar het ziekenhuis, waar de dokters haar pijnstillers en medicatie gaven. Nadien mocht ze naar huis, maar de volgende dag moest ze weer terug naar spoed met een opgezwollen keel. «De dokters vertelden me dat ik m’n zicht had kunnen verliezen, of zelfs had kunnen sterven», klinkt het.Op de avond van kerstdag mocht Cheyanne uiteindelijk weer naar huis, maar nu heeft ze nog steeds last van pijnlijke blaren op haar wenkbrauwen. «Ze blijven maar opengaan en mijn wenkbrauwen zijn al deels uitgevallen», aldus de Britse, die vreest dat haar wenkbrauwen misschien nooit meer de oude zullen worden.De ouders van Cheyanne wilden haar verhaal delen om aan te manen tot voorzichtigheid bij cosmetische behandelingen. Voor alle zekerheid kun je best eerst testen of je allergisch bent voor een bepaald product.