Baby vroegtijdig uit baarmoeder gehaald wegens enorme tumor in mond

Kiara die voor het eerst moeder werd, kreeg te horen dat haar ongeboren kind uit haar baarmoeder moest worden verwijderd wegens een tumor in de mond.Het gevaar van de tumor was dat deze de luchtwegen van de foetus kon belemmeren aangezien de ongeboren baby haar mond niet kon sluiten door de druk van het gezwel.Na het aanleggen van de luchtweg voltooiden artsen na 35 weken zwangerschap een keizersnede, gevolgd door het verwijderen van de tumor. De operatie vond plaats in het Tygerberg ziekenhuis in Kaapstad, Zuid-Afrika.Na de operatie kon de moeder opgelucht ademhalen, het kindje is namelijk stabiel en herstellende, wordt gisteren gemeld door verslaggever in het land Rafieka Williams.Kiara vertelt dat haar dochter wordt behandeld door een logopedist om te leren hoe gebruik te maken van haar mond en later haar spraak.