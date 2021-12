Weer geblunder bij Waternet: betalingskenmerk op aanslag klopt niet

Door een administratieve fout hebben klanten van Waternet een aanslag met een verkeerd betalingskenmerk ontvangen. Hierdoor kunnen zij hun rekening niet betalen. Het is het zoveelste probleem rond het administratiesysteem van het waterbedrijf.



Klanten die het verschuldigde bedrag willen overmaken, krijgen een melding van de bank dat het betalingskenmerk niet klopt. Waternet biedt excuses aan en raadt klanten aan om via iDEAL te betalen of het aanslagnummer in de omschrijving van de betaling te zetten.



De bewuste aanslag viel al op een later moment op de mat dan de bedoeling was. Dit kwam voort uit problemen met een nieuw ICT-systeem voor incasso's. Afgelopen zomer kreeg ruim een kwart miljoen Amsterdammers te horen dat er binnen een paar dagen meerdere bedragen werden afgeschreven. Een meldpunt van de SP ontving in een paar weken tijd toen ruim 1100 klachten.



Later bleek dat de achterstallige incasso's niet het enige probleem zijn bij Waternet. Zo lukte het ook niet om 'fysieke metermutaties' administratief te verwerken. Hierdoor ontving een deel van de klanten een factuur op basis van geschatte meterstanden. Waternet werd eerder dit jaar onder verscherpt toezicht gesteld omdat het onvoldoende grip zou hebben op cybersecurity.

Reacties

31-12-2021 11:19:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.531

OTindex: 27.708

Amsterdam heeft 't.



Maar ze er daar blij mee zijn....

31-12-2021 11:45:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.239

OTindex: 87.320

@Emmo : Het lijkt er meer op dat Amsterdam het zo af en toe even helemaal niet heeft!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: