Toch niet uitgestorven: voor het eerst in 22 jaar is deze lopende vis weer gespot

Australische wetenschappers hebben op onderwaterbeelden voor het eerst in 22 jaar een roze handvis gespot. Lang werd gedacht dat de vis, die alleen in Australië leeft, mogelijk uitgestorven was.De roze handvis wordt gekenmerkt door zijn roze kleur en grote vinnen die bijna op handen lijken. Hij gebruikt de handen om over de bodem van de zee te ‘lopen’, al kan de vis ook gewoon zwemmen. De vissen komen vooral voor in de wateren bij het eiland Tasmanië, ten zuiden van het Australische vasteland.De vis is gespot in de Tasman Fracture Marine Park, een groot natuurgebied even groot als Zwitserland waarin leven is gevonden tot 4000 meter diepte in een barst in de aardkorst. Door beelden van een camera die wetenschappers in de barst hadden geplaatst, kwamen ze er onverwachts achter dat er misschien op de verkeerde plekken naar de vis werd gezocht. Lang werd gedacht dat de roze handvis in ondiepe wateren leefde, maar dit exemplaar is gevonden op een diepte van maar liefst 150 meter.Onderzoeksassistente Ashlee Bastiaansen bekeek de opnames van afgelopen oktober terug, en warempel, daar zag ze plots de roze handvis voorbij zwemmen. ,,Ineens was er een klein visje dat opdook bij de richel waar de camera op geplaatst was en het zag er vreemd uit”, vertelt ze aan ABC News. ,,Toen ik het nog eens beter bekeek, zag je zijn kleine handjes.” Meteen deelde ze het nieuws met haar team.Hoofdonderzoeker Neville Barrett is extatisch over de vondst: ,,Dit is een opwindende ontdekking, en het brengt hoop dat de roze handvis toch nog leeft. Het is duidelijk dat ze wijder verspreid zijn en in een grotere habitat leven dan we eerst dachten.” Dit is de eerste keer dat ze de vis goed hebben kunnen bekijken en zijn formaat hebben kunnen opmeten.