Duizenden vissen snakken naar adem in gracht, bewoners schieten ze te hulp

In de gracht op het Achterom in Medemblik zwommen gistermiddag duizenden vissen naar het oppervlak om te snakken naar zuurstof. Bewoners schoten te hulp en probeerden de vissen met schepnetten te vangen, om ze vervolgens in de dichtstbijzijnde haven over te zetten.



"Het water had een hele rare blauw-grijze kleur", vertelt een omwonende vandaag aan NH-Nieuws/WEEFF. "Er kwamen wat vissen naar boven en hoe langer dat duurde, des te meer het werden."



De bewoner had zelf geen verklaring voor het voorval, maar was erg trots op de snelle reactie van de kinderen en de volwassenen uit de buurt. "Het was mooi om te zien dat mensen dan toch denken: 'goh, we moeten die vissen redden'."



Een buurtbewoner maakte een melding van het probleem bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dezelfde dag kwam een inspecteur het voorval bekijken en besloot een extra toevoer aan te zetten, waardoor vers water in de gracht terecht kwam.



Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap ontstond het probleem hoogstwaarschijnlijk door een grote hoeveelheid rottende bladeren, die terecht was gekomen in de gracht. Dit zorgde voor de aparte kleur van het water, en in combinatie met de toevoer die uitstond, ontstond het zuurstoftekort voor de vissen.



"Nadat de toevoer werd aangezet zag het water er al stukken beter uit", vervolgt de bewoner. "En volgens mij maken de vissen het weer goed, want ik zie ze niet meer naar boven komen zwemmen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: