Dubbelganger Remko Pasveer kan Ajax-fans niet van zich afslaan

Het moment dat Remko Pasveer Ajacied werd, werd het moment dat supporter Ivar Schreurs niet meer over straat kon zonder herkend te worden. Althans niet over de Johan Cruijff Boulevard. Zijn imposante gestalte en het blonde knotje brachten zijn vrienden op een idee. Voor zijn verjaardag kochten ze het groene shirt van de doelman en die had Ivar tijdens Ajax - Borussia Dortmund aan.Hij had geen beter moment kunnen kiezen. Pasveer keepte een perfecte wedstrijd, hij pakte alle ballen die topspits Erling Haaland op hem afvuurde. Bij elke redding ging Ivar staan waarop het hele vak begon te juichen. "Dat was vrij geniaal ja."We spraken Ivar gisteren voor Ajax-PSV over zijn avonturen. Hij wordt constant aangesproken, gefotografeerd en toegejuicht. Zelfs zonder shirt, want Ivar trekt het shirt niet elke wedstrijd aan. "Je bent natuurlijk teleurgesteld dat ik hem niet aan heb, maar ik ga het niet jinxen en trek dat shirt dus niet elke keer aan. Dinsdag was dinsdag." Pasveer keepte overigens weer een prima wedstrijd.