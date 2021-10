Foutje bedankt: MVV-fans willen naar NAC Breda, maar politie rijdt hen naar Tilburg

Een of meerdere bussen met supporters van MVV Maastricht zijn vanavond op weg naar de wedstrijd tegen NAC Breda niet bij het juiste stadion aangekomen. Volgens MVV werden de Maastrichtse fans aangezien voor Fortuna-supporters en daarom door de politie geëscorteerd naar het stadion in Tilburg. Terwijl ze toch echt naar Breda moesten.Daar moest Fortuna Sittard namelijk tegelijkertijd aantreden tegen Willem II.Volgens de Tilburgse politie was het echter de fout van de Maastrichtse buschauffeur. De politie laat weten dat ze de Maastrichtse bus helemaal niet hebben begeleid, maar dat de chauffeur gewoon achter de bussen van Fortuna aanreed. En die werden wél begeleid, stelt de politie.Maar ook die lezing wordt niet door iedereen geloofd. Vanuit de betreffende Maastrichtse bus wordt deze foto gedeeld.Door het gestuntel, ongeacht van wie, begon de wedstrijd met ongeveer een kwartier vertraging. Met supporters in het uitvak.