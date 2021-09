Fabrikant geeft vreemde raad aan eigenaars gevaarlijke wagen: «Parkeer 15 meter van andere auto’s»

Eigenaars van de elektrische auto Chevrolet Bolt doen er goed aan hun auto op veilige afstand van andere voertuigen te parkeren. Volgens het Amerikaanse General Motors (GM), dat de auto’s produceert, verkleint zo het risico dat door de spontane ontbranding van de batterij van de Bolt ook andere auto’s beschadigd raken. Dit heeft GM aan meerdere bezitters van de Bolt laten weten.



GM heeft alle van de ruwweg 142.000 sinds 2016 verkochte Bolts, in 2017 nog ‘Green Car of the Year’ in de VS, teruggeroepen omdat de accu vlam kan vatten. Voor de terugroepactie heeft de autoproducent uit Detroit tot nu toe 1,8 miljard dollar opzij gezet. Het bedrijf koopt daarbij ook auto’s van ontevreden eigenaren terug. GM verwacht een groot deel van de kosten te kunnen verhalen op acculeverancier LG.



Het parkeeradvies van 15 meter is waarschijnlijk bedoeld om verdere frustraties en problemen voor eigenaren van de Bolt te voorkomen. Met name in stedelijke gebieden is het lastig om het advies op te volgen. GM waarschuwde eigenaren eerder al om hun auto niet binnen te parkeren en niet in de buurt van gebouwen. Ook raadt de autobouwer af om de batterij ’s nachts op te laden. GM stopt voorlopig met de verkoop van de Bolt tot de problemen zijn opgelost.



GM heeft een tiental branden die zijn veroorzaakt door oververhitting van de accu bevestigd. De Bolt heeft normaal gesproken een actieradius van zowat 430 kilometer. Om branden te voorkomen is het advies die te verlagen door de accu maar tot 90 procent op te laden. Verder zou er altijd nog 110 kilometer te rijden over moeten blijven op het moment dat de accu weer wordt opgeladen.



In Nederland werden door Opel eerder al de bijna 3.400 Ampera-e-modellen teruggeroepen, in België werd maar «een zeer klein aantal» verkocht. Deze auto’s maken gebruik van dezelfde accu als de Bolt. Voor de Opel-eigenaars gelden dezelfde richtlijnen wat betreft het opladen van de accu en het niet ’s nachts laden en buiten parkeren.

