Delfzijlster woning krijgt tweede leven als kerk in Albanië

Een huis in Delfzijl gaat emigreren. De prefabwoning gaat dienst doen als kerk in Albanië.



Dat land werd in 2019 getroffen door een zware aardbeving, waarbij tientallen doden vielen. Veel gebouwen zijn verwoest, waaronder de kerk in de wijk Kombinat in Tirana.



‘In Albanië duurt het heel lang voordat er iets gebeurt vanuit de overheid’, vertelt Bauke Deelstra, een oud-verslaggever van Omrop Fryslân die zendingswerk doet in Albanië. ‘Ook voor het herstel van deze kerk is geen geld en dus werd aangeklopt bij de stichting Hoop voor Albanië. Die kwam weer bij mij.’



Als oud-verslaggever heeft Deelstra contacten in allerlei sectoren, ook in de bouwwereld. ‘Een bevriende bouwvakker zei: Ik weet nog wel een prefabwoning in Delfzijl.’



Albanië is straatarm, maar bouwen is er heel duur, vertelt Deelstra. ‘Dan is het geweldig als zoiets vanuit Nederland wordt aangeboden.’ Zelf heeft hij de woning nog niet gezien, 'maar op de foto is in ieder geval een grote ruimte te zien die kan dienen als kerkzaal.'



Maar nu moet de prefabwoning nog worden gedemonteerd om te kunnen transporteren naar Tirana. ‘Ik heb een oproep geplaatst op Facebook in de hoop dat mensen zich melden voor deze klus. Maar mijn achterban zit vooral in Friesland en dan is Delfzijl nog een stukje rijden. Ik hoop dus dat er wat Grunnegers zijn die willen helpen.’



Het demonteren gebeurt de komende twee zaterdagen. 'Je hoeft niet handig te zijn, want we zoeken ook mensen die kunnen sjouwen’, zegt Deelstra. Vrijwilligers mogen zich melden via zijn e-mailadres bcdeelstra@gmail.com ‘Een vrouw heeft zich al gemeld. Zij zei: Ik kom naar de bouwplaats met soep en broodjes, dus dat zit wel goed’, lacht Deelstra.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: