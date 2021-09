Smetteloos dienstverband van 20 jaar; ontslagen na racistische appjes

Het Rotterdamse chemiebedrijf Air Products had een technicus niet op staande voet mogen ontslaan wegens het versturen van racistische afbeeldingen in een appgroep. Toch raakt de man zijn baan kwijt. “Het plaatsen van discriminerende en racistische berichtjes was schering en inslag."



De man werkte sinds 2000 als 'senior mechanical technician' voor Air Products Nederland. Nadat collega's hadden geklaagd over racistische afbeeldingen die de man in een appgroep van werknemers verstuurde, schorste het bedrijf hem in juni 2020. Na onderzoek volgde ontslag op staande voet.



De technicus stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Volgens hem waren de appjes - waaronder een afbeelding met een hakenkruis - niet racistisch, maar grappig bedoeld. De Rotterdamse kantonrechter was het daar niet mee eens, maar vond het ontslag wel een te zware straf voor de man.



Daarbij woog de kantonrechter mee dat de man een verder smetteloos dienstverband van 20 jaar had en niet eerder was gewaarschuwd voor zijn gedrag. Air Products moest de man daarom weer aan het werk laten, op straffe van een dwangsom.



De werkgever weigerde dat echter, en ging in hoger beroep. Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat ook het gerechtshof Den Haag een ontslag op staande voet een te zware straf vindt.



Wel vindt het hof dat het 'voor ieder weldenkend mens duidelijk had moeten zijn dat de berichtjes evident discriminerend, fascistisch en racistisch waren en daarmee kwetsend voor vele anderen' in het bedrijf en de samenleving. De werknemer had zich moeten realiseren dat die bij ontdekking door zijn werkgever de appjes niet onbestraft konden blijven.

Schering en inslag

Het hof ziet dezelfde verzachtende omstandigheden als de kantonrechter. Daarbij komt volgens de rechters dat de appjes blijkbaar pasten in de groepscultuur.



"Het plaatsen van discriminerende, racistische, seksistische en pornografische afbeeldingen en berichtjes in de appgroep was schering en inslag en werd – helaas – destijds kennelijk door meerdere deelnemers als 'grappig' beschouwd."



Andere deelnemers aan de appgroep hadden van de werkgever minder zware straffen gekregen.



Hoewel het ontslag op staande voet een te zware straf is, verliest de technicus uiteindelijk toch zijn baan. In tegenstelling tot de kantonrechter vindt het hof namelijk dat Air Products de man wel mag ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.



Volgens de rechters is dat niet alleen het gevolg van het gedrag van de werknemer, maar ook van de ernstig verwijtbare opstelling van het bedrijf dat hem onterecht ontsloeg en weigerde hem weer aan het werk te laten.



Dankzij de vernietiging van het ontslag op staande voet, houdt de man wel recht op een WW-uitkering. Ook moet Air Products hem een transitievergoeding van ruim 42.000 euro en dwangsommen van 50.000 euro betalen.



Het werkelijke prijskaartje voor de werkgever is nog hoger, omdat het bedrijf ook het salaris tot aan de ontbinding van het arbeidsovereenkomst op 1 oktober moet betalen. Dat kost het bedrijf nog eens zo'n 80.000 euro. Daarmee komen de totale kosten van het ontslag op ruim 170.000 euro.

