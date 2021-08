Koe kwijt in Doetinchem, wie heeft haar gezien?

DOETINCHEM - Al dagen loopt de familie Van Bommel uit Doetinchem te zoeken naar een 1-jarige koe die woensdag het Slangenburger bos in is gevlucht en sindsdien niet meer is gevonden.



"Die pink kan overal lopen", vertelt boerin Rina van Bommel, die zondagmiddag nog met haar man door het bos fietste, op zoek naar de jonge koe. "Onze grootste angst is dat het dier op de weg komt en een ongeluk veroorzaakt."



De pink kwam woensdag voor het eerst buiten. "Om te wennen aan het daglicht, houden we zo'n pink dan eerst binnen een paar hekken. Later in de middag wilden we de pink bij wat ouderen koeien in de wei laten. Dat ging mis. Deze pink en een andere koe zetten het op een rennen, gingen door een stroomdraad en door twee sloten. De ene koe konden we weer vangen. De pink is het Slangenburgerbos in gerend en laat zich niet meer zien."



Diezelfde avond is de pink nog gezien, rennend over de natuurcamping Distelheide. "Dat hoorden we jammer genoeg de volgende dag pas. Het is de laatste keer dat de pink, met oornummer 4149, is gezien.



Sindsdien zoekt de familie Van Bommel de omgeving af. In de buurt is iedereen geïnformeerd. Wandelaars en fietsers worden aangehouden en het telefoonnummer wordt meegegeven, voor het geval iemand iets ziet. Boeren in de omgeving zijn via buurtapps op de hoogte. Het bericht is gedeeld op Facebook en ook de boswachter weet ervan.



"Je moet een keer een signaal krijgen, anders is het een speld in de hooiburg", zucht Rina. Het dier kan zichzelf waarschijnlijk prima redden, verwacht zij. "Er is eten en drinken zat, maar het is wel de bedoeling dat ze terugkomt."



Wie het dier met code 4149 ziet, wordt gevraagd om de politie of de dierenambulance te bellen of om de familie Van Bommel te bellen op 0315-298628. "Dan gaan we kijken of we het dier kunnen vangen of eventueel verdoven."



Het is overigens niet de bedoeling dat de pink naar de slacht gaat, de boer en boerin willen de pink graag houden.

Reacties

27-08-2021 18:06:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.467

OTindex: 27.564

Heet de koe soms Mien

