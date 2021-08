Post lijkt te verdwijnen; inwoners klagen

Een brief op de bus doen en vervolgens horen dat deze nooit is aangekomen bij de geadresseerde. Daar klagen meerdere inwoners van Swifterbant over. Het postbedrijf PostNL is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er misgaat.



Op sociale media doen meerdere inwoners hun beklag. Zo zegt iemand: "Bij mij ook 10 kaarten niet, maar dit loopt al vanaf juni, klachten zijn ingediend, maar je hoort nooit wat." Iemand anders is ook al langer bekend met het probleem en neemt het zekere voor het onzekere: "Daarom bel ik tegenwoordig bij belangrijke stukken nog even na om te controleren of het aangekomen is."



PostNL laat weten het ontzettend vervelend te vinden dat de poststukken lijken te verdwijnen. "We zijn een onderzoek gestart om te achterhalen of en zo ja, wat er hier precies misgaat", zegt het postbedrijf. PostNL adviseert inwoners om een melding te maken bij de klantenservice, als hun poststukken niet aankomen.

23-08-2021 10:19:41 Mamsie

Want al die klachten.....dat is toch niet duidelijk genoeg hè...... Wat goed van PostNL dat ze gaan kijken óf er iets misgegaan is.Want al die klachten.....dat is toch niet duidelijk genoeg hè......

23-08-2021 10:29:05 Buick

Dit is al jaren zo. Toen ik post liep toen kreeg ik klachten van mensen in mijn wijkje .

Die gaf ik door aan de chef op kantoor en die deed daar ook niets mee. Nu is alles centraler geregeld en zien de postbezorgers niet eens meer een chef op kantoor.

postnl doet daar gewoon niets mee.



23-08-2021 11:38:19 sleeper

Haalt Hans Klok daar de post op?

23-08-2021 11:59:53 venzje

Ik hoorde ook al dat iemand daar een postbezorger zou hebben betrapt die de inhoud van zijn posttas in de oranje brievenbus stond te proppen. Dat schiet natuurlijk ook niet op.



23-08-2021 12:36:58 Buick

En soms was dat veel , want dan zat er post van een andere wijk in je tas. @venzje , post wat niet bezorgd kan worden werd vroeger in op het depot afgegeven, maar toen ik wegging bij de post moesten we niet bestelbare post met sticker in de oranje brievenbus doen.En soms was dat veel , want dan zat er post van een andere wijk in je tas.

23-08-2021 13:29:53 Buick

@venzje ,vaak op de fiets maar veel doen het ook lopend

23-08-2021 14:05:18 botte bijl

als je post verstuurt dan weet je dat. problematischer is als je aanmaningen krijgt over rekeningen die je nooit hebt gehad omdat men je postkastje leeg rooft

