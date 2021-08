Familie ontdekt dat opa miljonair is: Hij was maar een eenvoudige pompbediende

De familie van Ronald Read keek na zijn dood vreemd op toen hij een vermogen bleek te hebben van 8 miljoen dollar. De man had heel zijn leven gewerkt als pompbediende en conciërge en had aan niemand verteld dat hij miljonair was. Ronald had al die tijd flink gespaard, leefde zuinig, en investeerde een deel van zijn inkomen.



Het verhaal van Ronald Read dook onlangs op in het boek ‘Miljonair met een gewone baan’. Read is het levende bewijs dat je geen succesvolle ondernemer, wereldster of topsporter hoeft te zijn om miljonair te worden. Sterker nog, je hebt niet eens een dik salaris nodig om goed te kunnen sparen.



Tot zijn pensioen werkte Ronald Read als pompbediende en daarna bleef hij parttime conciërge, om toch bezig te blijven. Pas nadat hij op 92-jarige leeftijd overleed in 2014, bleek de slimme investeerder en spaarder een vermogen van 8 miljoen dollar bij elkaar gesprokkeld te hebben zonder het aan iemand te vertellen. Zelfs zijn familie was verbaasd dat de beste man zo rijk bleek te zijn.



Wat is nou zijn geheim om miljonair te worden? Simpel: slim met geld omgaan. Hoe zijn vermogen ook groeide, Ronald Read bleef in een tweedehands Toyota Yaris rijden, gebruikte veiligheidsspelden om kapotte kleding langer te kunnen dragen en kapte zijn eigen haardhout tot op 90-jarige leeftijd. Het geld dat hij spaarde, investeerde hij vervolgens in kwalitatieve bedrijven. Hij deed zijn best om niet te speculeren, en werd nooit beïnvloed door de krantenkoppen. Hij koos bedrijven na zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan en zorgde ervoor dat hij goed in verschillende industrieën belegde.



Na zijn dood erfde zijn familie ongeveer 2 miljoen dollar, 1,2 miljoen dollar ging naar de Brooks Memorial Library in zijn woonplaats, en de overige 4,8 miljoen dollar doneerde hij aan het Brattleboro Memorial Hospital, waar hij vaak kwam. Niet om zijn gezondheid, maar voor het ontbijt dat hij daar regelmatig in het restaurant at. Zowel de bibliotheek als het ziekenhuis hadden nog nooit zo’n enorme donatie gekregen.

Reacties

08-08-2021 16:28:39 TheBoss

Senior lid

WMRindex: 639

OTindex: 105

Wnplts: het oosten

Er is niets mis met een eenvoudig leven, dat voorop. Maar hij had het geld beter bij leven kunnen geven aan zijn kinderen en de goede doelen. Want wat heb je aan al dat geld als je er zelf niet van kunt genieten?

08-08-2021 16:43:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.096

OTindex: 85.794

Quote:

Na zijn dood erfde zijn familie ongeveer 2 miljoen dollar,



Is dat voor of nadat de fiscus zich er mee bemoeid had?

Want ik neem aan dat zulks dáár ook gebeurt. Is dat voor of nadat de fiscus zich er mee bemoeid had?Want ik neem aan dat zulks dáár ook gebeurt.

08-08-2021 16:47:32 Buick

Erelid

WMRindex: 1.824

OTindex: 549

Wnplts: amsterdam

Ik denk dat opa in de goede tijd pompbediende was. Nog voor al die tankpassen en dan had opa goed fooi gevangen in zijn leven.



Laatste edit 08-08-2021 16:47

08-08-2021 17:02:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.242

OTindex: 79.025





: hij lijkt me het soort mens dat van het leven geniet. Anders doe je zoiets toch niet? Geld geven aan een ziekenhuis omdat je er zo heerlijk kunt ontbijten.. Volgens mij had hij alle prioriteiten juist..



Laatste edit 08-08-2021 17:03 Dus hij vond het leuk om te sparen en te beleggen, en dan al dat geld weg te geven.. Wat een prachtige man @TheBoss : hij lijkt me het soort mens dat van het leven geniet. Anders doe je zoiets toch niet? Geld geven aan een ziekenhuis omdat je er zo heerlijk kunt ontbijten.. Volgens mij had hij alle prioriteiten juist..

08-08-2021 17:21:55 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.743

OTindex: 37.580

@Buick :

daar kan je gelijk in hebben. toen hij in 2014 stierf was hij 92, dus waarschijnlijk geboren omstreeks 1922. die tankpassen kwamen dus pas toen hij al rond de 60 was en onbemande tankstations kwamen nog later daar kan je gelijk in hebben. toen hij in 2014 stierf was hij 92, dus waarschijnlijk geboren omstreeks 1922. die tankpassen kwamen dus pas toen hij al rond de 60 was en onbemande tankstations kwamen nog later

08-08-2021 17:27:48 Buick

Erelid

WMRindex: 1.824

OTindex: 549

Wnplts: amsterdam



Collega's van toen die betaalden hun hypotheek van hun fooi.

Maar toen waren het ook nog echte pompbedienden. @botte bijl , toen ik begon bij de pomp toen heb ik het staartje van de goede fooi nog meegemaakt.Collega's van toen die betaalden hun hypotheek van hun fooi.Maar toen waren het ook nog echte pompbedienden.

08-08-2021 17:58:12 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.743

OTindex: 37.580

@Buick :

kan mij er iets bij voorstellen. heb begin 1983 een paar weken als uitzendkracht in een wasstraat gestaan (bij Ford-Splinter in Amstelveen) en veel dagen waren de fooien meer dan ik van het uitzendbureau kreeg. kan mij er iets bij voorstellen. heb begin 1983 een paar weken als uitzendkracht in een wasstraat gestaan (bij Ford-Splinter in Amstelveen) en veel dagen waren de fooien meer dan ik van het uitzendbureau kreeg.

08-08-2021 18:28:03 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.943

OTindex: 3.529



Ik kreeg fl.2,-- per uur plus een halve cent per liter omzet. Gemiddeld tijdens een dienst ongeveer 200 liter dus een tientje erbij.

Maar ik ging naar huis met meer dan een tientje per uur. Voor die tijd een heel goede beloning. Ik heb er mijn eerste auto van gekocht.

Fooi dus.

Maar daar moest je wel wat voor doen. Ramen wassen, banden controleren, olie peilen.

Een collega vond dat we de fooien moesten delen. Hij had weinig fooi.

Tja, hij tankte alleen maar en waste nooit een ruit. Banden oppompen al helemaal nooit.

Fooien delen ging dus niet door Ik ben heel vroeger, toen ik 17 en q8 jaar was, pompbediende geweest.Ik kreeg fl.2,-- per uur plus een halve cent per liter omzet. Gemiddeld tijdens een dienst ongeveer 200 liter dus een tientje erbij.Maar ik ging naar huis met meer dan een tientje per uur. Voor die tijd een heel goede beloning. Ik heb er mijn eerste auto van gekocht.Fooi dus.Maar daar moest je wel wat voor doen. Ramen wassen, banden controleren, olie peilen.Een collega vond dat we de fooien moesten delen. Hij had weinig fooi.Tja, hij tankte alleen maar en waste nooit een ruit. Banden oppompen al helemaal nooit.Fooien delen ging dus niet door

08-08-2021 19:20:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.242

OTindex: 79.025

@Grouse : dus, een fooi is mooi, maar je moet het wel verdienen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: