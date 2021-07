Amateurfotograaf legt gans vast die op z'n kop voorbijvliegt

Grote kans dat je even twee keer moet knipperen bij het zien van deze foto. Ook Vincent Cornelissen geloofde zijn ogen niet toen hij op een regenachtige dag in het Arnhemse Meinerswijk op zijn camera de beelden bekeek die hij zojuist had vastgelegd. Een van de ganzen die hij had gefotografeerd vloog op z'n kop. "Ik was bang dat mensen zouden denken dat het Photoshop was."Op een winderige dag in maart stapte amateurfotograaf Vincent uit Huissen de deur uit om vogels te fotograferen. "Het was slecht weer dus ik trok mijn regenpak aan en ging met mijn rug tegen een boom langs een meer zitten", vertelt hij aan EditieNL.Er kwamen drie ganzen voorbijvliegen. "Ik zag dat een van de drie moeite had om recht te blijven vliegen. Hij had het zwaar met de wind en leek om te vallen in de lucht. Ik schoot er wat foto's van."Toen Vincent even later zijn foto's terugkeek, was hij verbaasd: de betreffende gans bleek op z'n kop te vliegen. Z'n kop hield hij echter omhoog. Het leverde een onwerkelijk beeld op. "Ik besefte direct dat ik iets bijzonders had vastgelegd, maar tegelijkertijd was ik bang dat niemand me zou geloven. Het beeld leek wel bewerkt in Photoshop."Hij plaatste de foto in een facebookgroep voor vogelliefhebbers. Meteen werd die veel gedeeld. "Sommige mensen dachten inderdaad dat-ie nep was. Maar ik kreeg ook een bericht van een Nederlander die in Noorwegen woont en dit fenomeen kende. Hij woont langs een meer en ziet daar regelmatig ganzen die dit doen. Er is zelfs een naam voor: whiffling goose."Ganzen blijken dit in de storm te doen om snel te kunnen dalen en remmen. "Zo kunnen ze toch nog landen op een plek waar ze anders voorbij zouden vliegen. Bijvoorbeeld in een meer."Inmiddels is het beeld de hele wereld overgegaan. "Ik heb wel tienduizenden berichten gekregen uit Australiƫ, Turkije, Engeland, Noord- en Zuid-Amerika, et cetera. Hij heeft zelfs in groot formaat in de Britse krant The Daily Telegraph gestaan. In Istanbul is de foto op een universiteit gebruikt in een les over aerodynamica. Grappig genoeg is het in Nederland niet echt opgepikt. Tot nu."Vincent vindt het een grote eer. "Er zijn online wel foto's te vinden van ganzen die dit doen, maar geen enkele zo duidelijk en scherp als deze. Ik vind het bijzonder dat ik deze heb kunnen maken."