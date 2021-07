Zeven jaar later en 1700 kilometer verderop: baasje vindt gestolen hond terug

Een bijzondere hereniging in de Amerikaanse staat Michigan: een baasje heeft daar na meer dan zeven jaar haar gestolen hondje teruggevonden op ruim 1700 kilometer van huis. Hoe het dier daar precies terecht is gekomen blijft onduidelijk."Een telefoontje dat jouw hond is teruggevonden, is goed nieuws", schrijft Eaton County Animal Control in een bericht op Facebook. "Als een hond die al in 2014 gestolen werd meer dan 1700 kilometer van huis wordt teruggevonden is dat dus bijzonder goed nieuws."Toch is dat wat de eigenaresse van Pepper, een Yorkshire Terriƫr, overkwam. Het dier liep zeven jaar geleden weg uit haar huis in Florida. Niet veel later zag ze dat het hondje te koop werd aangeboden op Craigslist, de Amerikaanse marktplaats. Daar ontdekte ze tot haar schrik dat iemand anders zich al had voorgedaan als de rechtmatige eigenaar van de hond.De eigenaresse deed aangifte bij de politie maar Pepper werd nooit gevonden. Tot vorige week, toen de chip van het hondje door een dierenarts uitgelezen werd.Het hondje bleek de afgelopen vijf jaar bij een gezin te hebben geleefd dat zich er niet bewust van was dat het dier gestolen was. "Gelukkig begrijpen zij de situatie", schrijft Eaton County Animal Control op Facebook. "Wij zijn blij dat Pepper herenigd kan worden met zijn familie."Er werd contact gezocht met de eigenaresse en zij vloog meteen van Florida naar Michigan, waar Pepper gevonden werd, om hem mee naar huis te nemen. "Dit is een wijze les voor iedere hondeneigenaar: zorg ervoor dat je huisdier gechipt is."