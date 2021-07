Franse wijnproevers vragen om voorrang bij vaccinatie, uit angst voor reuk- en smaakverlies

Veel Franse wijnprofessionals hebben door corona geen reuk en smaak meer. De branche wil nu voorrang bij inentingen.



‘Behoorlijk intens, met noten van ananas, citrusvruchten en een klein beetje anijs dat zorgt voor een frisse toets’. Zo smaakt een witte wijn uit de Pyreneeën volgens Sophie Pallas, oenoloog. Pallas is dolblij, vertelde zij persbureau Reuters, dat zij al die subtiliteiten weer kan onderscheiden. Want door corona raakte Pallas haar smaak- en reukvermogen kwijt.



Ze beschrijft het plotselinge verdwijnen van het gereedschap van haar broodwinning en passie als een zwart gat waar zij in viel. ‘Ik was totaal uit het lood geslagen. De wijn zei me niets meer, ik proefde alleen nog alcohol en zurigheid.’ Inmiddels gaat het beter, hoewel Pallas nog steeds moeite heeft met de meer complexe tonen.



Ook champagnemaker Charles Philipponnat werd ziek en lag een week op de ic in Reims, de wereldhoofdstad van de bubbelwijnen. Zonder reuk kan je geen wijn assembleren, zoals dat in zijn streek gebruikelijk is: champagne wordt meestal gemaakt door niet alleen druivensoorten, maar ook druiven van verschillende percelen en wijnjaren te mengen. Precisiewerk waar Philipponnat na zes maanden nog net niet aan toe is. Hij zit naar zijn inschatting ‘op 90 procent’ van zijn oude capaciteit.



Ludovic Lorillard zag hoe zijn collega’s van wijnhandel Les Belles Caves in Tours de producenten afgingen om nieuwe wijn te testen. Meegaan had voor hem geen zin. ‘Het moet niet langer duren, want wijn verandert elk jaar’, zei hij tegen de lokale krant La Nouvelle République.



Pallas, Philiponnet en Lorillard zijn niet de enigen. Volgens een onderzoek van haar belangenvereniging, de Union des oenologues, heeft meer dan de helft van alle wijnprofessionals die zijn getroffen door Covid-19 deze klachten. De meesten hadden hun reuk na ongeveer twee weken weer terug, maar voor een deel is het een kwestie van maanden.



De voorzitter van de Union, Didier Fages, deed daarom deze week per brief een klemmend beroep op president Emmanuel Macron en premier Jean Castex: of zij er voor kunnen zorgen dat oenologen – Frankrijk telt er 7000 – voorrang krijgen bij het vaccineren.



‘Een oenoloog zonder reuk of smaak, is als een muzikant zonder instrument’, schrijft Fages. Daarom zouden de leden van zijn vereniging net als het onderwijzend personeel prioritair moeten zijn. Leraren van 55 jaar en ouder kunnen gebruikmaken van speciale uren om hun prik te halen. Wie nog geen 55 is, moet tot halverwege juni wachten.



Zo’n 75 procent van de Fransen vindt dit te laat, volgens een enquête. Of de publieke opinie ook zo begaan is met het lot van de wijnmakers en -proevers is onbekend.

S Laat mij nu altijd gedacht hebben dat het een vinoloog was, oenoloog klinkt zo... oenig

@yes_my_dear :

oenoloog klinkt zo... oenig Quoteoenoloog klinkt zo... oenig Op basis van de omschrijvingen die aan de wijnen worden toegevoegd vind ik deze bemerking vrij passend

S Ik heb ook het vage vermoeden dat zodra een oenoloog er aan geroken heeft, ik de wijn niet meer hoef te drinken €€€€€€

