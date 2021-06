Man rijdt Amstel in en klimt op het dak van zijn auto

Op de Amsteldijk-Zuid in Amstelveen is donderdagochtend rond acht uur een automobilist de Amstel ingereden. De bestuurder kon de auto zelf verlaten en klom op het dak.Ooggetuige Dick de Wit zag het allemaal gebeuren: "De auto reed best hard en ik hoorde ook nog de piepende banden, toen reed hij de Amstel in. Ik zag de man daarna op het dak van de auto klimmen. Daar bleef hij even zitten, maar zwom uiteindelijk toch naar de kant."De brandweer rukte uit met een duikwagen om de man van de auto te kunnen halen. Aan de wal is de man nog wel gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De automobilist mankeerde, behalve een nat pak, verder niks.De brandweer heeft met een kraan de auto uit het water gehaald. Daarna is de auto weggesleept door een berger.