Moeder volgt heel de dag les als 13-jarige dochter zonder betrapt te worden: «Als ik dit kan, kunnen anderen dit ook»

Een moeder uit Texas (Verenigde Staten) gaat viraal nadat ze video deelt waarin ze een hele dag naar school gaat als haar 13-jarige dochter Julie. «We hebben betere beveiliging nodig op onze scholen», aldus Casey Garcia (30). De vrouw werd ondertussen gearresteerd.Een moeder uit Texas is gearresteerd nadat ze haar 13-jarige dochter nadeed en zichzelf filmde terwijl ze een hele dag haar dochter’s lessen op school volgde. «Als ik dit kan, kunnen anderen dit ook. Daarom heb ik het gedaan», aldus Casey Garcia (30). Garcia deelde de video op YouTube waar het filmpje reeds 256 duizend keer bekeken werd.Garcia verkleedde zich als haar tienerdochter Julie, met een gele Marvel-hoodie, sneakers en jeans, en liep zonder enig probleem de San Elizario Independen School District campus binnen. «Zie ik eruit als een eerstejaarsstudent? Nee? Cool. Geweldig», aldus Garcia. Naar eigen zeggen deed ze dat om de veiligheid van de school te testen.In een vervolgvideo zegt Garcia dat het een «sociaal experiment» was en dat ze het deed om te bewijzen dat de campussen in Amerika niet veilig waren. Een angstaanjagende realiteit in een land met toenemende schietpartijen in onderwijsinstellingen. «We hebben betere beveiliging nodig op onze scholen», zegt Garcia. «Leraren waren zo druk bezig met de studenten die online aanwezig waren dat ze geen aandacht meer schonken aan de studenten die fysiek in de les zaten.»De Amerikaanse moeder groette de directrice bij het betreden van de school en wisselde woorden met verschillende andere docenten zonder betrapt te worden. Pas tijdens het laatste uur werd ze opgemerkt. «Julie, kan je na de les blijven?» vraagt die laatste docente tijdens het zevende lesuur. De vrouwelijke lesgever zou Garcia recht in de ogen hebben gekeken en zou hebben gezegd: «Je bent niet Julie.»De directrice van de school Jeannie Meza-Chavez reageerde alvast dat er geen gevaar heerst op de campus. «We willen u ervan verzekeren dat onze beveiligingsmaatregelen worden herzien en geëvalueerd.»Ondertussen werd de vrouw gearresteerd op verdenking van het betreden van verboden terrein en valsheid in geschrifte, dat meldt lokale zender KWTX. Garcia werd vrijgelaten voor een borgsom van 6.424 euro. «Ik heb de dag in politiehechtenis doorgebracht, maar mijn vraag blijft: zijn onze kinderen veilig op onze scholen, Jeannie Meza-Chavez?»