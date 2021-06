Britten beschouwen Nederlandse Ark van Noach als niet-zeewaardig

Het drijvende Bijbelmuseum VerhalenArk mag de haven van het Engelse Ipswich voorlopig niet verlaten. Het Nederlandse schip, ook wel bekend als de Ark van Noach, is al in november 2019 aangemeerd in de Oost-Engelse kustplaats. Maar volgens de Britse kustwacht is het vaartuig niet-zeewaardig, melden lokale media en de BBC. Het is onveilig om te vertrekken, zegt de kustwacht.De VerhalenArk is in 2006 gebouwd door de Nederlandse aannemer en timmerman Johan Huibers. Het schip is een (kleinere) reconstructie van de Ark van Noach zoals die in de Bijbel wordt omschreven. De replica is 70 meter lang en 13 meter hoog.In 2010 werd het gevaarte gekocht door oud-televisieproducent Aad Peters. Hij wilde er het eerste drijvende Bijbelse themapark in Europa van maken. In het museum zijn onder meer houten sculpturen te zien van verhalen uit de Bijbel, zoals dat van Adam en Eva en Kaïn en Abel.Volgens de lokale krant Ipswich Star voldoet de VerhalenArk niet aan alle wettelijke eisen en zijn er zorgen over de veiligheid op het schip, onder meer over de brandveiligheid en de aanwezige reddingsvesten en reddingsboten.De eigenaren van het schip zeggen tegen de krant dat de ark altijd is aangemerkt als "niet-gecertificeerd drijvend object". Volgens hen hoeft het schip daarom niet aan internationale regels te voldoen. Ook is het vaartuig volgens hen volledig verzekerd en zou het talloze inspecties hebben doorstaan.De Ipswich Star schrijft verder dat de VerhalenArk de Britse autoriteiten sinds januari al meer dan 12.000 Britse pond (ruim 14.000 euro) verschuldigd is aan detentiekosten. Sinds 1 april, de dag dat de ark eigenlijk zou vertrekken, zou daar dagelijks een boete bijkomen van 500 pond (582 euro).Volgens de krant leidt de zaak tot spanningen tussen de Britse en Nederlandse autoriteiten, waarbij de Britse minister van Transport Grant Shapps is gevraagd om te bemiddelen.