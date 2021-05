Waarom een stewardess je altijd vriendelijk groet als je aan boord gaat

Wanneer je aan boord gaat van een vliegtuig staat er altijd een steward of stewardess om je te groeten. Dat doen ze niet omdat ze zo aardig zijn en alle tijd van de wereld hebben. Nee, ze kijken heel bewust iedereen even aan.



Zo proberen ze van tevoren te bepalen wie het meest geschikt zijn als ABP, oftewel able-bodied people, legt Kat Kamalani uit Salt Lake City uit op TikTok. ABP's zijn mensen die kunnen helpen als er een noodsituatie ontstaat in het vliegtuig.



"We bekijken je van boven tot onder om te zien of je een ABP bent. Dat zijn vaak verpleegkundigen, brandweermensen, piloten, militairen of artsen. Zij kunnen helpen als er iemand aan boord plots ziek wordt, als er een onveilige situatie ontstaat of wanneer we een noodlanding moeten maken."



Maar dat is niet de enige reden dat luchtvaartpersoneel alle mensen even kort checkt voor ze aan boord gaan. "We letten ook op signalen van mensenhandel. Dat gebeurt veel. We kijken naar alles wat afwijkt en houden het dan in de gaten."

