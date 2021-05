Monumentale watertoren Assen met pijn in het hart overgedragen aan nieuwe eigenaar

Het is een behoorlijk stukje sjouwen voordat je boven bent, zo'n 150 treden, maar dan heb je ook wat. Naast een weids uitzicht over Assen zie je met goed weer in de verte Groningen, Duitsland en de Drentse natuur liggen. Liefhebbers van slapen op hoogte kunnen het vanaf volgend jaar allemaal bewonderen tijdens een overnachting in de watertoren van Assen.



Vrijdagmiddag gaf WMD-directeur Leo Hendriks de sleutel aan de nieuwe eigenaar, investeerder Riemer van den Berg. Hij bouwt de watertoren om tot een luxe loft om in te overnachten.



De WMD is blij met de overdracht van de watertoren die al enkele jaren geen nut meer had, maar toch doet het ook een beetje pijn volgens directeur Hendriks: "Zo'n watertoren is toch een bijzonder element in de omgeving. Het is als een van de weinige dingen echt zichtbaar van een drinkwaterbedrijf. Er staan er nog wel een paar in Nederland, maar ze worden steeds schaarser. We zijn er trots op."



De toren staat sinds 2019 in de verkoop. Ruim honderd geïnteresseerden meldden zich. Volgens Hendriks was het plan van Van den Berg het beste. "Dit plan zorgt ervoor dat de toren gebruikt gaat worden voor mensen die Assen bezoeken. En ze maken de toren weer mooi en fris, dus het blijft een mooi element in de omgeving", licht Hendriks de keuze van de WMD toe.



Voor investeerder Van den Berg en zijn gezin breken er spannende tijden aan. Er moet flink gebouwd worden. Toch heeft hij er vooral heel veel zin in: "Het is een heel bekend pand, we hebben een mooi plan erbij bedacht. Dat maakt het ook leuker. Het geeft veel energie, dus als vastgoedman vind je dat prachtig", aldus Van den Berg.



"Het plan is om mensen een luxe overnachting aan te bieden", legt Van den Berg uit. Die vindt volgens hem vooral plaats in de bovenste laag, waar de gasten mooi uitzicht hebben. Maar ook over het voormalige bassin is nagedacht: "In de eerste laag is er ruimte voor sport en spel, dan volgt er een filmlaag met een soort thuisbioscoop en daarna nog een wellness met sauna", vertelt Van den Berg.



Om het ruim dertig meter hoge gebouw op te komen moet je 154 treden beklimmen, iets wat voor de ervaring leuk kan zijn omdat je kan genieten van het uitzicht. Maar met een vol krat boodschappen misschien niet bepaald ideaal. "We hebben een aanvraag voor een lift aan de zijkant", vertelt Van den Berg. "Dat is nu nog voor een goederenlift, maar we willen kijken of dat een eenvoudige tweepersoonslift wordt."



Als het meezit hoopt Van den Berg dat de eerste gasten volgend voorjaar kunnen overnachten in zijn watertoren. "Al ga ik er eerst zelf van genieten met mijn gezin natuurlijk", lacht hij. En ook een andere bezoeker is al bekend: de directeur van de WMD vraagt direct na de sleuteloverdracht of hij ook gauw een keer in 'zijn' voormalige watertoren kan overnachten.



Voor nu moeten eerst de handen uit de mouwen. Zowel de binnen- als buitenkant wordt aangepakt. "Het wordt een heel net geheel", aldus Van den Berg. Die niet kan wachten om de eerste nacht op hoogte door te brengen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: