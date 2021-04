Hondje valt in zwembad, andere viervoeter is redder in nood

Hoe meer honden, hoe meer vreugd. Meer blaffende metgezellen in huis is echter niet alleen gezellig, ze zijn er ook voor elkaar. De Zuid-Afrikaanse Staffordshire Bull Terriƫr Jessie zag hoe haar pluizig kameraadje Chucky, een Dwergkeeshond of Pomeriaan, per ongeluk in het zwembad tuimelde. Jessie schoot meteen ter hulp om hondje Chucky van de verdrinkingsdood te redden, al had het veel voeten in de aarde.