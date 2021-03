Een vrouw moet minstens één keer vreemdgaan in haar leven

‘De angst om ontdekt te worden door je partner maakt het zo spannend’, stelt een 46-jarige vrouw.



Meer dan een kwart van de vrouwen die wel eens buiten de pot pist voelt zich aantrekkelijker. Een groot gedeelte voelt zich ook jonger, stelt TheSun.



“Mijn affaire liet m’n huid doen stralen. Ik had geen botox nodig,” stelt de overspelige.



De vrouw zat in een relatie maar merkte na een poosje dat de spanning ontbrak.



Tijdens een avondje uit ontmoette ze een man die haar naar eigen zeggen weer ‘geweldig’ en ‘jong’ liet voelen.



Hun intieme bezigheden waren ook stukken beter dan dat ze gewend was met haar partner.



Haar escapade met haar minnaar liet haar beseffen dat ze geen genoegen kan nemen met minder en adviseert elke gebonden vrouw om een keer de stoute schoenen aan te trekken door overspel te plegen.

Reacties

25-03-2021 10:27:11 Emmo









Misschien werkt deze methode voor de dame in kwestie. Ik kan me echter niet voorstellen dat dit voor iedereen heilzaam is.

25-03-2021 10:55:06 Grouse









En hoe zit dat met mannen?

25-03-2021 11:11:05 allone









@Grouse :

En hoe zit dat met mannen? QuoteEn hoe zit dat met mannen? Dat weet iedereen, daarom wordt er geen artikel aan gewijd die zijn van nature monogaamDat weet iedereen, daarom wordt er geen artikel aan gewijd

25-03-2021 11:29:25 Buick











Makkelijk en goedkoop Volgens het artikel zou dus het ideale kado voor een vrouw een spanningzoeker zijn.Makkelijk en goedkoop

25-03-2021 11:39:47 Grouse









@Buick : Ze wil geen spanning zoeken maar vinden. Een essentieel verschil

25-03-2021 11:50:12 Mamsie









Gatverrrrr ik moet er niet aan dénken!

25-03-2021 12:28:49 Buick









@Grouse , steek hem maar ergens in, dan vind je wel spanning.

