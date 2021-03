Man in shock nadat Facebook hem dit aanraadt als cadeau voor Moederdag

Een man viel bijna van zijn stoel toen hij door zijn nieuwsfeed scrolde en een opmerkelijke reclame zag voor Moederdag. Een advertentie van het merk Boots toonde vier kleurrijke vibrators in verschillende vormen en maten onder de slogan “voor elke soort moeder”.De 53-jarige Andrew Whiting uit Schotland beweert dat hoewel hij de campagne ‘buitengewoon ongepast’ vond, hij toch behoorlijk heeft gelachen. “Ik vond het eigenlijk heel grappig, maar ook ongepast als het op iemands tijdlijn verschijnt die erdoor van streek zou kunnen raken”, vertelt hij aan The Mirror.Het volledige onderschrift van de advertentie luidde: “Op zoek naar het perfecte cadeau voor je mijlenver verwijderde moeder? Of je dicht-maar-toch-verre oma? Waar ze ook is, we hebben iets waar ze dol op zal zijn.”Daaronder verscheen een afbeelding waarop een peuter te zien was die handen vasthoudt aan haar ouder en verlangend door een glazen deur naar haar grootmoeder kijkt – met een reeks raar uitziende seksspeeltjes eronder.Boots verontschuldigde zich voor de vergissing en legde uit uit dat door een ‘technische fout’ twee afzonderlijke advertenties tot één werden gecombineerd, terwijl Facebook toegaf dat ze een ‘fout’ hadden gemaakt door de advertentie niet te vlaggen.“We staan geen advertenties toe waarin reclame wordt gemaakt voor de verkoop of het gebruik van producten voor volwassenen”, aldus een woordvoerder van Facebook. “We bekijken elke week miljoenen advertenties en posts, en helaas maken we af en toe fouten, zoals hier is gebeurd.”