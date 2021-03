Last van hooikoorts? Misschien kan gember een handje helpen

Velen zullen het vast al gemerkt hebben: het hooikoortsseizoen is weer begonnen. Elk jaar heeft een groot deel van de bevolking te maken met een druppende neus, opgezwollen ogen en een hele resem andere klachten. En zeker ten tijden van een epidemie is dat vervelend.



Hoewel jouw hooikoorts uiteraard helemaal losstaat van het coronavirus, kunnen de symptomen weleens voor verwarring zorgen. Misschien niet bij jou, maar in ieder geval wel bij de mensen om je heen. Erg vervelend en dus sta je vast te popelen om je hooikoorts aan te pakken. Maar hoe?



Natuurlijk zijn er een heleboel middeltjes te verkrijgen die je hooikoorts in bedwang kunnen houden. Je huisdokter is wellicht de meest aangewezen persoon om hierover te oordelen. Maar er bestaan ook tal van huis-tuin-en-keuken remedies, de één al veiliger dan de ander. Het middeltje dat we vandaag bespreken, kan je gelukkig met een gerust hart uittesten.



Je hebt het misschien al eerder gehoord, maar gember zou zomaar eens kunnen helpen om je hooikoorts in toom te houden. De wortel is niet alleen ideaal om je immuunsysteem een boost te geven – altijd welkom – maar zorgt er tevens voor dat je slijmvliezen ontzwellen. Ideaal dus als je last hebt van hooikoorts. Om te genieten van de positieve eigenschappen van gember volstaat het om driemaal per dag een kopje thee te zetten. Dat doe je door gember in schijfjes te snijden en te laten trekken in kokend water. Voeg eventueel nog wat citroen of honing toe voor de smaak et voilà, wie weet kan je al meteen een stuk vrijer ademhalen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: