Fitter worden zonder dat je er erg in hebt? Zó doe je dat

We verplaatsen ons niet meer naar onze job en we slenteren nooit meer uren door de stad op zoek naar dat perfecte kleedje. Het coronaleven vindt zich thuis plaats. Achter het bureau, op een stoel. Dat betekent dat we, als we niet opletten, plots veel minder bewegen dan vóór de pandemie. Met deze zeven trucs blijf je toch fit, zonder al teveel moeite.



1. De trap

De meeste mensen worden al moe als je het woord ‘trap’ zegt. Toch is traplopen misschien niet zo’n slecht idee. Je verbrandt er ongeveer 10 calorieën per minuut mee. Dat klinkt heel weinig, maar in een uur zijn dat er al 560! Nog een voordeel: vijftien minuten op-en-neer staat qua calorieën gelijk aan een half uur lopen.



2. Rechtstaan

Zitten zorgt ervoor dat ons lichaam op een ‘neutrale’ stand staat. De bloedcirculatie wordt belemmerd, het metabolisme vertraagt en veel spieren staan in rustmodus. Een uur sporten per dag is soms niet genoeg om dit te compenseren. Een goede oplossing is rechtstaan. De ‘neutrale’ stand wordt uitgeschakeld en we verbranden 1,36 meer calorieën dan wanneer we zitten.



3. In bad gaan

Neem een bad van ongeveer 40 graden. Het schijnt dat je dan net zoveel calorieën verbrandt als met een half uur wandelen. Daar kwamen onderzoekers van de Loughborough Universiteit achter na onderzoek. Dit betekent letterlijk dat je je niet meer schuldig hoeft te voelen nadat je een work-out omruilt voor een avondje badderen.



4. Wandelen

Geen zin om je helemaal uit de naad te werken tijdens een loopsessie? Dat maakt niet uit, want wandelen heeft minstens zoveel effect. Het is supergezond, je kan erdoor afvallen en je mentale gezondheid gaat er ook op vooruit. Maak het leuk door samen op pad te gaan met een hond of met een ander wandelmaatje, zo vliegt de tijd voorbij. Twintig minuten per dag heeft al positieve effecten op je gezondheid.



5. Muziek

Als je van plan bent om een work-out te doen, zet je het best een muziekje op waarmee de beat overeenkomt met je bewegingsritme. Onderzoekers uit Engeland zagen dat het uithoudingsvermogen van sporters die met muziek trainen, beter was dan van de sporter die dat niet deden. In 2012 schreef vooraanstaand sportpsycholoog Costas Karageorghis van de Brunel University in London dan ook dat “je muziek kunt zien als een soort legale doping”.



6. Een koude douche

Doordat je lichaamstemperatuur plots van warm naar heel koud gaat, verbrand je extra calorieën. Daarnaast wordt ook je bloedcirculatie gestimuleerd, wat weer meewerkt aan een strakkere en gezonde huid.



7. Drink koffie

Cafeïne maakt je alerter en laat je beter presteren, dat wisten we natuurlijk al. Volgens een onderzoek van de universiteit van Illinois hou je een stuk lopen na een kop koffie gemiddeld langer vol. Dit zwarte goud laat jou dus beter presteren zonder dat je er zelf erg in hebt.

Reacties

02-03-2021 16:49:44 Emmo









Ik wordt altijd dikker zonder dat ik er erg in heb

02-03-2021 17:12:45 Mamsie











Dikker worden gaat vanzelf maar dunner worden is een gebed zonder einde.....😑 @Emmo : Nou, dan ben je bepaald niet de enige hier!Dikker worden gaat vanzelf maar dunner worden is een gebed zonder einde.....😑

02-03-2021 18:10:11 Kooldioxide









Moet ik nou een warm bad nemen of een koude douche? Of allebei tegelijk?

02-03-2021 18:27:44 Buick









@Kooldioxide , begin met een ijskoud bad als shocktherapie

02-03-2021 18:45:43 Zeeuw







Ik zit thuis met een enkelbreuk, dan gaat het ook hard

02-03-2021 18:57:19 Mamsie









@Zeeuw : Ajakki, dat is wel héél vervelend! Is het al aan het genezen of is dat gisteren pas gebeurd?

02-03-2021 19:00:52 allone









@Zeeuw : ai.. en zit je nu zonder veel moeite fit te worden?

02-03-2021 19:02:20 Buick









@Zeeuw , dat gaat wel een paar weken duren denk.

