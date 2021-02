Rammetje rampetampt erop los: onverwachte babyboom op het Balloërveld

Normaal worden de eerste lammetjes in april en mei geboren, maar de schaapskudde bij Balloo breidt zich nu al uit en dat was niet helemaal de bedoeling: een ongeplande babyboom op het Balloërveld.



De schaapskudde op het Balloërveld heeft een streng fokprogramma. Ramlammetjes worden als ze zes à zeven maanden zijn, bij de ooien weggehaald. Afgelopen jaar ging het toch even mis.



'De natuur heeft zijn werk gedaan'

"Het ramlammetje liep nog zo druk te drinken bij zijn moeder, dat ik dacht dat hij nog wel bij de kudde kon blijven", vertelt schaapsherder Marianne Duinkerken lichtelijk schuldbewust. "Dat had ik verkeerd ingeschat. Toen ik doorkreeg dat hij aan het dekken was, heb ik hem meteen weggehaald." Nu blijkt dat dat te laat was. "De natuur heeft zijn werk gedaan."



Vorige week ontdekte Duinkerken dat er iets bijzonders aan de hand was. "Ik liep met de kudde over het veld en ik zag iets zwarts bij een ooi lopen. Ik dacht nog: 'Wat grappig, die raaf hopt vrolijk mee', maar toen ik dichterbij kwam zag ik dat het een lammetje was. Toen wist ik meteen wat er was gebeurd."



Allemaal zwarte lammetjes

Omdat het rammetje zwart was, zijn bijna alle lammetjes die nu geboren zijn ook zwart. Er is dus geen twijfel over mogelijk wie de vader is. "Hij was er vroeg bij", lacht Duinkerken. "Ik heb hem onderschat. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik nu al heel veel lammetjes heb.



Streng fokprogramma

Hoe leuk pasgeboren lammetjes ook zijn, het is niet te hopen dat dit vaker gebeurt. Schaapsherder Duinkerken hanteert een streng fokprogramma. Elk jaar zoekt ze de tachtig mooiste ooien uit. "Ik kijk dan vooral naar de benen", legt ze uit. "Op die manier proberen we het ras Drents Heideschaap zo goed mogelijk in stand te houden. We zijn een erkend fokcentrum en normaal selecteren we dus heel selectief. Nu heeft een ram dus zijn eigen keuze gemaakt."



Heel ernstig is dit aantal nieuwe lammetjes nog niet en ook het vroege moment is geen groot probleem, volgens Duinkerken: "Er is genoeg voedsel en de temperaturen worden weer hoger. Ik moet alleen wel goed in de gaten houden of ze allemaal meekomen. Soms schuilen ze achter een heidepol en kunnen ze daarna hun moeder niet vinden. Ramlammetjes lopen dan juist van de kudde af, dus het is iets meer werk om de schapen bij elkaar te houden."



Twintig lammetjes

Er is zijn nu dus twintig lammetjes geboren, maar hoeveel lammetjes er nog bij komen, weet de schaapsherder niet. "Ik houd m'n hart vast, elke ochtend waarop ik de kooi weer binnenkom. Hoeveel lammetjes zullen er nu weer bijgekomen zijn?", vraagt ze zich dan af. "Gelukkig lijkt het nu gedaan te zijn met de geboortegolf. Dan lijkt het allemaal gelukkig nog mee te vallen."

Reacties

Zo, die heeft dus wel lol gehad.

Geile beer kun je hem niet noemen. Zou die ook z'n eigen moeder?Geile beer kun je hem niet noemen.

