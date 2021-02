Gele pinguïn mogelijk voor het eerst vastgelegd: Uitzonderlijk en superwaardevol

De Vlaamse natuurfotograaf Yves Adams heeft een zeldzame gele pinguïn vastgelegd. De foto's maakte hij al in 2019, maar hij zette ze gisteren op sociale media. "Het was al een privilege om op dat eiland te zijn, en het werd een enorme privilege toen opeens deze pinguïn een showtje opvoerde voor mijn camera", zegt hij tegen de NOS.De foto's zijn 'superwaardevol' en een gele pinguïn is héél uitzonderlijk, zegt Gert Polet van het Wereld Natuur Fonds, hoofd 'bedreigde soorten'. "Ik weet niet of er ooit een eerder is gezien, eigenlijk. Het lijkt erop dat dit nog nooit eerder is voorgekomen."Adams deelde gisteren de foto's van het gele beestje op sociale media. Hij legde ze vast op het eiland Zuid-Georgia, ten oosten van Argentinië. Ze gingen sinds publicatie meteen viral en zijn al tienduizenden keren gedeeld.Adams was in 2019 op expeditie in het zuiden van de Atlantische Oceaan om foto's te maken van de natuur. Het bezoek aan Zuid-Georgia, een nagenoeg onbewoond eiland van de Zuidelijke Sandwicheilanden, was onzeker, omdat het eiland in een zeer ruwe omgeving ligt, zegt Adams. "De zee daar is heel onvoorspelbaar, en klotst 360 graden rond op de rotsen. Er zijn bijna geen baaitjes om aan te meren."Toch vond de crew een plekje om aan land te gaan. Daar troffen ze zeker 120.000 koningspinguïns aan. "Het was een relatief kleine baai, en je zag alleen maar kopjes van koningspinguïns. Het was bezaaid met de dieren. En allemaal schreeuwden ze, het was echt een chaos! En daarboven lagen nog zeeolifanten en pelsrobben."Tijdens het uitladen van de spullen kwamen de pinguïns uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen. "Plotseling zag ik in de branding een bleek exemplaar. Als vogelkijker ken ik wel mijn soorten, maar deze kende ik niet." Adams liet direct al zijn materiaal vallen. "Ik pakte mijn camera en begon foto's te maken. Wonder boven wonder zwom hij naar ons toe, en waggelde hij het strand op. Daar gaf -ie echt een show, vlak voor ons."Het beestje lijkt last te hebben van leucisme, een afwijking die leidt tot een verminderde pigmentatie, zegt Polet. "De pinguïn heeft geen albinisme, want je ziet nog waar -ie eigenlijk zwart op de rug moet zijn en de poten hebben ook nog wel wat kleur. Bij alibinisme is een dier spierwit."Dat de pinguïn geel is, lijkt puur toeval. "Soms is er zo'n speling der natuur dat het normale kleurpatroon van een dier niet ontwikkelt. En dat creëert bij ons natuurlijk de 'huh, wat is dit nu?'-reactie." Polet maakt zich geen zorgen om het gele beest. "De andere pinguïns zullen opmerken dat hij er anders uitziet. Of dat voor hem of tegen hem werkt, geen idee. Maar ik heb goede hoop dat hem een mooie toekomst wacht."Fotograaf Adams is nog steeds aan het bijkomen van alle aandacht die de foto's krijgen. "Het is onvoorstelbaar. Ik wou dat dit gebeurde met al mijn foto's. Het overtreft al mijn verwachtingen, maar uiteindelijk heb ik ook maar gewoon een paar foto's gemaakt. Ik vind persoonlijk de foto's die ik maak van de zonsondergang in België mooier", lacht hij.