Amerikaanse politie jaagt op seriekakker die zijn gevoeg doet in auto’s

De politie van Warren, nabij de stad Detroit in de Amerikaanse staat Michigan, jaagt op een man die de afgelopen maanden tot twee keer toe zijn behoefte deed in auto’s op de parking van lokale autozaken. De man werd betrapt op bewakingsbeelden.Werknemers van een lokale garage duwden een auto op de parking, toen ze een vieze geur waarnamen. Ze onderzochten het voertuig en ontdekten de menselijke uitwerpselen. Daarna besloten ze om de bewakingsbeelden onder de loep te nemen. Daarop was te zien hoe een man – met toiletpapier in de hand – instapt in het voertuig, dat niet op slot was, en zijn gevoeg doet met zijn broek op zijn knieën.Het incident gebeurde in november 2020. De garage doet gewoonlijk alle voertuigen van klanten op slot als ze onbewaakt achtergelaten worden, maar de deuren van de auto in kwestie konden niet vergrendeld worden. “Hij veegde zijn kont af op de parking en wierp het papier in de vuilnisbak”, verklaart de eigenaar bij Fox Detroit. “Dit is walgelijk, die man moet gevat worden. Hij spoort niet.”In januari dit jaar keerde dezelfde man terug naar de garage, maar hij hield zijn broek deze keer aan. Volgens de eigenaar leek de man “onder invloed”.Eerder deze maand overkwam een andere autozaak in de buurt hetzelfde. Daar zijn de auto’s normaliter ook op slot, maar de ‘seriekakker’ ging ’s ochtends in de vroegte alle auto’s af, tot hij een exemplaar vond waarvan de deuren niet vergrendeld waren door een elektrisch probleem.De garage die in november getroffen werd heeft intussen voorzorgsmaatregelen genomen: alle auto’s worden voortaan achter de zaak geparkeerd en er is een extra slot op het hek gezet. De lokale politie is een onderzoek gestart, maar tast vooralsnog in het duister.