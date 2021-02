Plan: megadam bouwen die Noordzee afsluit en beschermt tegen zeespiegelstijging

NOORD-HOLLAND - De bouw van een mega dam die de Noordzee afsluit is volgens oceanograaf Sjoerd Groeskamp van Texel de enige oplossing wanneer er niks wordt gedaan aan de klimaatverandering. Het ontwerp van deze 'Noord-Europese Afsluitdijk' is behalve een mogelijke oplossing vooral ook een waarschuwing.



Sjoerd Groeskamp heeft het plan voor de mega dam samen met zijn Zweedse collega Joakim Kjellson opgesteld. Een artikel hierover is inmiddels verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift. "De dam draagt bij om te visualiseren wat er zou kunnen gebeuren als we niets aan klimaatverandering doen," zegt Groeskamp.



In het plan staat dat de dam 630 kilometer lang moet worden. De dam bestaat eigenlijk uit twee stukken. Het eerste gedeelte loopt van het westpuntje van Frankrijk naar het Zuidwesten van Engeland en is 160 kilometer lang. Het tweede gedeelte is maar liefst 475 kilometer lang en loopt van het noorden van Schotland naar het westen van Noorwegen.



"Daarmee sluit de dam de hele Noordzee en de Baltische Zee af. Alle daaromheen liggende landen worden op die manier beschermd tegen zeeniveaustijging", aldus Groeskamp die verbonden is aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). De kosten van het project bedragen naar schatting 500 miljard euro.



De verwachting is dat de zeespiegel de komende eeuwen flink wat meters zal stijgen. Oceanograaf Groeskamp ziet dit plan voor een mega dam dan ook als waarschuwing.



"Ik wil niet dat die dam er komt. Ik ben er zelf eigenlijk heel erg tegen. Ik wil vooral laten zien wat er kan gebeuren als we niet op tijd aan klimaatsverandering doen. Want dan kan het zo zijn, dat we aan dit soort grote oplossingen moeten gaan denken om onszelf te kunnen beschermen."

Reacties

09-02-2021 08:32:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.490

OTindex: 76.946

Over hoeveel zeeniveaustijging hebben we het hier?

Ligt het VK nog helemaal boven water?

09-02-2021 08:47:25 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.536

OTindex: 6.672

Ik ben bang dat het afsnijden van de warme Golfstroom door de Noordzee op zich al een belangrijke klimaatverandering teweeg zal brengen. En of we daar nou zoveel gelukkiger van zouden worden?

09-02-2021 09:18:01 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 47.950

OTindex: 27.020





Maar ik heb zo'n idee dat mijnheer Groeskamp nog een paar details vergeet. Waar ik direct aan denk is de zeevaart. Daarvoor zul je ter plaatse van die dammen een werkelijk enorm sluizenstelsel moeten bouwen, of havens voor het overladen naar lichters. Die havens moeten dan een formaat krijgen waarbij Rotterdam een klein kind is.

Meteorologisch wordt het ook een fenomeen.

Ten derde, de "Norske Renne" is tot zevenhonderd meter diep. Lijkt mij een opgave om daar een dam te bouwen.

Ten vierde, met de ervaring die Nederland heeft met de afsluiting van de Zuiderzee valt te voorspellen wat er gaat gebeuren met de visserij. @venzje : We zullen dan wel vaker kunnen schaatsen: Meer een landklimaat: warmere zomers, koudere winters.Maar ik heb zo'n idee dat mijnheer Groeskamp nog een paar details vergeet. Waar ik direct aan denk is de zeevaart. Daarvoor zul je ter plaatse van die dammen een werkelijk enorm sluizenstelsel moeten bouwen, of havens voor het overladen naar lichters. Die havens moeten dan een formaat krijgen waarbij Rotterdam een klein kind is.Meteorologisch wordt het ook een fenomeen.Ten derde, de "Norske Renne" is tot zevenhonderd meter diep. Lijkt mij een opgave om daar een dam te bouwen.Ten vierde, met de ervaring die Nederland heeft met de afsluiting van de Zuiderzee valt te voorspellen wat er gaat gebeuren met de visserij.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: