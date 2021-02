Britse vrouw riskeert gevangenisstraf in Dubai nadat ze "Fuck you" gebruikte in een berichtje

Een Britse vrouw is in Dubai aangehouden nadat ze ‘fuck you’ in een WhatsApp-berichtje had gestuurd naar haar huisgenote. In de Verenigde Arabische Emiraten is schelden ten strengste verboden.



De 31-jarige anonieme vrouw was haar Oekraïense huisgenote kotsbeu na een uit de hand gelopen discussie over hun eettafel in oktober. Ze besloot haar biezen te pakken en terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk, maar op de luchthaven werd ze tegengehouden door de luchthavenpolitie. Die meldde dat ze het land niet uit mocht omdat iemand een klacht tegen haar had ingediend.



Die iemand bleek haar huisgenote te zijn. De Oekraïense had een klacht neergelegd bij de politie omdat ze een berichtje van haar had ontvangen waarin ‘fuck you’ stond, en dat is in de VAE verboden. De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van duizenden euro’s.



“Ik kan maar niet geloven dat mijn huisgenote mij dit gelapt heeft”, vertelt de Britse aan The Sun. “Ik heb haar al meerdere keren gevraagd om de klacht in te trekken, maar dat wil ze niet doen. Ze heeft blijkbaar niet door wat voor impact dit op mijn leven heeft. Ik ben toch helemaal geen crimineel?” De vrouw heeft een advocate onder de arm genomen.

