Toeval of fraude? In sommige Rotterdamse straten zijn wel héél veel parkeerplaatsen voor mindervaliden

De Rotterdamse mobiliteitswethouder Judith Bokhove laat uitzoeken hoe in sommige straten een wildgroei aan invalidenparkeerplekken is ontstaan. De kwestie is door de VVD en Leefbaar Rotterdam aangekaart in de gemeenteraad.In de Buitenhofstraat in Rotterdam-West en op de Hillevliet op Zuid lijkt sprake van een explosie van parkeerplekken voor minder mobiele bewoners. Voor anderen is het daardoor steeds lastiger om een plekje te vinden. Pech? Of is hier fraude met vergunningen in het spel?In een reportage van PowNed sprak Dieneke van Groningen (VVD) spierballentaal. "Als blijkt dat dit fraude is, gaan we dat parkeertuig keihard aanpakken." Het raadslid vermoedt dat er gesjoemeld wordt met vergunningen waarmee mensen een invalidenparkeerplek kunnen krijgen. Wethouder Bokhove heeft beloofd binnen drie maanden met antwoorden te komen.