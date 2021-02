Schaapskudde Stroomdal in de weekends niet de hei op door huftergedrag

De herders van schaapskudde Het Stroomdal uit Schipborg gaan in de weekenden niet meer met hun schapen de natuur in. Ze zijn het asociale gedrag en de bedreigingen van recreanten zat en laten de schapen 's weekends in de wei staan.



Herders en andere natuurbeheerders klagen de laatste weken over een toename van hufterig gedrag in de natuurgebieden. Mensen overtreden veelvuldig de regels en wie daar iets van zegt, krijgt te maken met een grote mond of zelfs fysiek geweld. Er heerst angst onder de herders voor verdere ontsporing.



Herder geslagen

Reinier van Klinken van Het Stroomdal neemt de weekendmaatregel om zijn herders te beschermen. In het weekend is het met goed weer topdruk in de natuur en de overlast neemt dan ook toe. Afgelopen weekend was de druppel, toen een groep quadrijders in het Strubben-Kniphorstbosch dwars door de schaapskudde crosste. "We hebben al mensen gebeld om weilanden af te rasteren voor de kudde, want we gaan het gewoon niet meer doen in het weekend", vertelt Van Klinken.



De drie vrouwelijke herders van de kudde worden dagelijks geconfronteerd met asociaal gedrag. Soms slaat dat zelfs door in geweld. Eén van hen is volgens voormalig herder Van Klinken een tijdje geleden met vuisten in het gezicht geslagen door een man van in de vijftig. Aangifte daarvan is er niet gedaan. Van Klinken: "Wat heeft aangifte doen nu voor zin? Er zijn geen getuigen bij."



Om de onrust met eigen ogen te zien, haalt hij af en toe de herdersstok van stal. "De paar keer dat ik meeging met de kudde ben ik bespuugd, is de herdershond geschopt en is mijn stagiaire met de dood bedreigd. En alleen maar omdat mensen bijvoorbeeld geen voorrang kregen van de kudde op de paden", zegt Van Klinken. Ook is er al eens met een mes gezwaaid naar de voormalig herder. "Die jongen had een mes bij zich omdat zijn hond tijdens het uitlaten was aangevallen door een andere hond. Onbegrijpelijk dat je daarom een mes mee neemt de natuur in. En het was niet gewoon een zakmes."



'Meer mensen gedragen zich hufterig'

De heftige reacties op de herders zijn door de coronacrisis een stuk erger geworden, zegt de voormalig herder, maar was de laatste jaren wel al aanwezig. Dat kwam hij al tegen tijdens zijn vroegere werk bij de reclassering. "Dat hufterige gedrag kwam eerst alleen van bepaalde groepen, maar kan nu van iedereen komen. Dat maakt het anders dan vroeger. Ik ben laatst tien minuten lang vreselijk uitgescholden door een heel net stel dat in een dure auto reed."



Genoeg is genoeg voor de herders van Het Stroomdal, maar volgens Van Klinken is het asociale gedrag een landelijk probleem. "Als docent aan de herdersopleiding heb ik leerlingen uit alle delen van Nederland. Ze vertellen allemaal ongeveer dezelfde verhalen", laat Van Klinken weten.



Kudde helemaal weg?

Mocht er de komende tijd niets veranderen en houdt de overlast ook doordeweeks aan, dan overweegt Het Stroomdal om de schaapskudde volledig uit de natuur weg te halen. Van Klinken: "Misschien moeten we het gebied dan een half jaar lang maar helemaal uit. Wij kunnen niet onze mensen elke keer maar onbeschermd loslaten, dat kunnen we niet maken." Hij is bezig met het aankopen van lichaamscamera's die de herders kunnen dragen, om zo bewijsmateriaal in handen te hebben als er aangifte bij de politie wordt gedaan.



Extra handhaving en hulp van de politie zullen het probleem volgens Van Klinken ook niet oplossen, vanwege de omvang van de Drentse natuurgebieden. "Er kan niet de hele tijd een boa of een politieagent met je meelopen. De enige oplossing is een hele simpele: mensen moeten zich gewoon aan de regels houden. Dan is er niets aan de hand."

