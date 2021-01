Miljonair doet zich voor als motelmedewerker en krijgt vaccin bedoeld voor afgelegen, inheemse bevolking

De Canadees Rodney Baker is opgestapt als CEO van een Canadese casinoketen nadat aan het licht kwam dat hij vaccinatiefraude had gepleegd. Samen met zijn vrouw Ekaterina Baker, een actrice, vloog hij naar een afgelegen dorp en deden ze zich voor als motelmedewerkers. Ze kregen zo allebei een vaccin dat eigenlijk bedoeld was voor de lokale bevolking, waaronder ook leden van een inheems volk. Het tweetal is beboet en riskeert een gevangenisstraf.



De 55-jarige Rodney Baker stond tot voor kort aan het hoofd van Canadees spel- en entertainmentbedrijf Great Canadian Gaming. Afgelopen zondag stapte de miljonair echter op als CEO, nadat hij donderdag een dubbele klacht aan zijn broek kreeg voor de niet-naleving van zijn quarantaine en vaccinatiefraude.



Omdat Rodney klaarblijkelijk niet kon wachten om een coronavaccin in de arm te krijgen, besloten hij en zijn vrouw Ekaterina het Canadese vaccinatieplan uit te buiten. Samen met zijn 32-jarige vrouw, een actrice, vloog hij vanuit Vancouver naar de stad Whitehorse, in Yukon. Vandaar ging het per gecharterde privéjet naar Beaver Creek, een gemeenschap van amper 100 inwoners vlakbij de grens met Alaska. Onder hen ook leden van de White River First Nation, een inheems volk in Canada met een voornamelijk oude bevolking. Een mobiel vaccinatieteam was er ter plaatse om de gemeenschap het Moderna-vaccin toe te dienen.



Om ook aanspraak te kunnen maken op een prikje, deed het koppel zich voor als de nieuwe medewerkers van een plaatselijk motel. Identiteitscontrole was overbodig in de afgelegen gemeenschap, en zo gaf het nietsvermoedende vaccinatieteam ook Rodney en Ekaterina Baker een vaccin.



Toen ze na hun inspuiting vroegen of iemand hen naar het vliegveld wilde brengen, ontstond er echter argwaan. Een telefoontje naar het motel wees uit dat het koppel er niet werkte, waarop iemand van het vaccinatiepersoneel de politie belde. Die ging de twee eerst zoeken op het door hen opgegeven quarantaineadres, maar daar was niemand te bespeuren. Uiteindelijk troffen ze Rodney en Ekaterina aan op de luchthaven, waar ze aanstalten maakten om weer naar Vancouver te vertrekken.



De politie klaagde zowel Rodney als Ekaterina aan voor het verbreken van de quarantaineregels en vaccinatiefraude. Ze kregen elk een boete, in totaal goed voor een som van 745 euro – peanuts tegenover het miljoenenkapitaal van Rodney. Het koppel hangt wel nog een gevangenisstraf van zes maanden boven het hoofd.



Het bestuur van Beaver Creek, dat door zijn afgelegen ligging en strenge maatregelen nog relatief gespaard bleef van corona, is niet te spreken over het voorval. “Ze brachten onze gemeenschap en ons isolatieteam in gevaar”, vertelde John Streicker, minister van gemeenschapsdiensten van Yukon, aan CBC News. “Ik ben behoorlijk boos over de hele zaak.”



Angela Demit, hoofd van White River First Nation, wijst erop dat het volk was geselecteerd voor vaccinatie vanwege de hoge concentratie aan ouderen. “We maken ons grote zorgen over de acties van personen die onze ouderlingen en kwetsbare mensen in gevaar brengen om anderen uit egoïsme te kunnen voorsteken” zei ze. Demit vindt de straf voor de Bakers dan ook te mild. “De gevolgen voor onze gemeenschap kunnen immers dodelijk zijn.”

Zet ze maar een half jaar vast.



Voor geld hoort niet alles te koop te zijn. Vastzetten dus. Geen flauwekulboetes.



