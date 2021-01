Notenboom zorgt voor stank in Vespuccistraat: Ze noemen het ook wel de Viespeukie-straat

De Japanse notenbomen in de Vespuccistraat zorgen voor ongemak. Na de kerststorm lieten veel van de vruchten los, en die hebben een nogal penetrante geur.



'Een combinatie van babypoep en babykots', vertelt een bewoner. Een ander houdt het op 'rotte eieren en hondenpoep'.



Bijna alle mensen in de buurt zijn wel een beetje bekend met het fenomeen: 'Ik woon hier al dertig jaar en ik ken ze al dertig jaar. Je hebt de vrouwelijke bomen die vruchten hebben en die lekker stinken. En je hebt de mannelijke bomen en die hebben geen vruchten.'



'Wij vegen het vaak als buren weg', vertelt een vrouw,'maar we zijn er niet blij mee'. Ze hoopt dat de gemeente langs komt om de boel te reinigen. Stadsdeel West zegt in een reactie 'dat te proberen, maar het is onduidelijk of dat kan met de drukte van bijplaatsingen en overvolle containers.'

