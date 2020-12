Amerikaans jongetje (7) rent brandend huis in om kleine zusje (1) te redden

Een 7-jarig jongetje uit de Amerikaanse staat Tennessee heeft in het bijzijn van zijn familie een ongekende heldendaad verricht. Op het moment dat er een enorme brand uitbrak in zijn huis rende hij met gevaar voor eigen leven de brandende babykamer binnen om zijn 22 maanden oude zusje te redden. ,,Ik wilde niet dat mijn zusje dood zou gaan.”Het drama vond al op dinsdag 8 december plaats, maar CNN brengt het indrukwekkende verhaal nu pas naar buiten. Ouders Chris en Nicole Davidson brachten die avond hun drie jonge kinderen rond 20.30 uur naar bed en gingen niet veel later ook zelf slapen. Rond middernacht schrok moeder Nicole wakker van een indringende rookwolk. Nog geen vijf minuten later was het vrijstaande huis van de Davidsons veranderd in een vlammenzee.Chris en Nicole werken allebei bij de brandweer en wisten al snel dat hun huis op instorten stond. De ouders haalden hun zoontje, de tweejarige Elijah, en hun 7-jarige pleegzoon Eli direct uit bed. ,,Chris pakte de brandblusser en probeerde me tijd te geven om de kinderen te halen. Ik greep mijn twee zoons, omdat ze het dichtst bij het vuur zaten”, legde moeder Nicole uit.Haar dochtertje Erin kon ze niet meekrijgen, omdat haar slaapkamer werd omringd door enorme vlammen. „De rook en het vuur waren zo heftig dat er geen enkele manier was waarop ik bij haar kon”, vertelt vader Chris. „We zijn buiten bij haar raam gaan kijken, maar ik kon nergens op staan om bij haar te komen. Dus toen heb ik Eli opgetild, hij is door het raam van de babykamer geklommen en heeft haar uit haar bed gehaald.”Volgens de ouders heeft de 7-jarige Eli het leven van zijn kleine zusje gered. Ze zijn ontzettend trots op hem. ,,Hij heeft iets gedaan wat een volwassen man niet zou doen.” Eli dacht eerst dat hij het niet kon. ,,Maar ik wilde niet dat mijn zusje dood zou gaan. Ik dacht dat het me niet zou lukken, maar toen zei ik: ‘ik heb haar papa’.”Als door een wonder raakte niemand gewond door de vlammen. Het huis is wel totaal verwoest. „We zijn alles wat we ooit hadden kwijt. Ons hele leven zat in dit huis”, aldus Chris, die als gevolg van de coronacrisis ook al zijn baan is verloren. Om het gezin financieel te ondersteunen in deze moeilijke tijd, is een online inzamelingsactie op touw gezet. Door de enorme media-aandacht heeft die al bijna 200.000 dollar opgeleverd, waarschijnlijk genoeg om al hun spullen weer terug te krijgen.Wat de oorzaak van de brand is geweest, is nog onduidelijk. Experts gaan uit van een defect in de meterkast.