Winkeldieven hebben het gemunt op… champagne en pistachenootjes

Drie winkeldieven staan terecht nadat ze met een opmerkelijke buit bij de kraag gevat werden. Eén man had geprobeerd om twee duren flessen champagne te stelen terwijl de twee anderen geprobeerd hadden aan de haal te gaan met maar liefst 131 zakken pistachenootjes. Ze riskeren alle drie een jaar gevangenisstraf.



De eerste man werd op 14 oktober betrapt in de Colruyt-vestiging in Wezembeek-Oppem. Het winkelpersoneel had gezien hoe de man twee flessen Vleuve Cliquot in zijn winkelkar had gelegd, die in een andere afdeling had verstopt in zijn broek, en vervolgens enkel met wat snoep aan de kassa was gepasseerd. Aan de uitgang werd hij tegengehouden door de winkeldetective.



“Sinds mijn echtscheiding slaap ik op straat”, verklaarde de dertiger. «Ik hoopte de flessen te kunnen verkopen aan een nachtwinkel om een hotelkamer te kunnen betalen. Eigenlijk wil ik mijn studies landmeter afwerken en nadien terugkeren naar Marokko om daar werk te zoeken.”



De twee andere mannen waren op 20 oktober het Lidl-warenhuis in Vilvoorde binnengestapt en hadden gepoogd de winkel weer te verlaten met 131 zakken pistachenootjes, ter waarde van 490 euro. Ook zij werden tegengehouden door het winkelpersoneel.



“We hadden het winkelpersoneel niet gezien en kregen plots de ingeving die nootjes mee te nemen”, verklaarde het duo voor de rechtbank. “We dachten dat we die wel aan nachtwinkels zouden kunnen verkopen.”

Reacties

15-12-2020 15:34:30 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.126

OTindex: 6.374

Quote:

twee duren flessen

15-12-2020 16:02:33 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.435

OTindex: 2.402

Quote:

Ik hoopte de flessen te kunnen verkopen aan een nachtwinkel om een hotelkamer te kunnen betalen.

Nou, onderdak heeft hij voorlopig wel Nou, onderdak heeft hij voorlopig wel

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: