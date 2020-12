Inbrekers beroven kleuterschool voor deze bizarre, “smaakvolle” buit

Enkele hongerige dieven zijn afgelopen weekend aan de haal gegaan met een bijzondere buit uit een Duitse kleuterschool. De motieven van de inbrekers zijn niet duidelijk.



Verschillende kilo’s cake en meer dan 100 fruitpapjes: dat is de buit van een stel inbrekers bij een bizarre diefstal uit een kleuterschool in het in de Duitse stad Stuttgart. Het is niet duidelijk wat de dieven bezielde om aan de haal te gaan met al dat “lekkers”. De waardevolle spullen lieten ze bovendien links liggen, verklaarde een woordvoerster van de politie van Stuttgart dinsdag.



De inbrekers drongen vorig weekend via een raam de schoolgebouwen binnen. Het is niet duidelijk hoe ze het raam hebben open gekregen. Ze gingen via dezelfde weg met hun merkwaardige buit terug naar buiten. De politie is een onderzoek gestart en zoekt nog naar verdachten.

Reacties

03-12-2020 07:43:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.811

OTindex: 75.811

Ze hadden blijkbaar honger...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: