Mama brengt kinderen naar school en doet nadien deze gênante ontdekking: “Mijn volledige bilspleet was zichtbaar!”

‘t Was ene Katt Rogers haar dagje niet…Dat laat ze zelf weten op Facebook. De 24-jarige mama van twee ging dinsdag, zoals velen, haar kindjes afzetten aan de schoolpoort.Nadien moest ze nog even naar de winkel. “Na een twintigtal minuten sprak een winkelmedewerkster me aan. Ze liet me weten dat mijn broek gescheurd was”, lezen we op Daily Star.“Plots moest ik denken aan ‘t feit dat ook de leerkrachten me voordien moeten gezien hebben. Ik ben benieuwd of ik dé grap van de leraarskamer was die dag”, gaat ze verder.Ook op Facebook vult ze haar verhaal aan. “Bedankt aan de leerkrachten die niets gezegd hebben toen mijn volledige bilspleet zichtbaar was. Ik was nadien bijna volledig klaar met winkelen alvorens iemand in de supermarkt me erover aansprak”, aldus Katt.In geen tijd ging haar bericht viraal. “Je had toch een onderbroek aan?”, vraagt iemand zich af. “Voelde je de wind niet?”, ging het verder. “Blijkbaar niet, nee”, antwoordde Katt nog op die laatste vraag…