Raadsel van pony's op hockeyveld in Tilburg opgelost

De plotselinge en raadselachtige aanwezigheid van dertien shetlandpony's op een Tilburgs hockeyveld is opgehelderd. De dieren werden vrijdagochtend gevonden door stomverbaasde terreinbeheerders. De politie bleek vergeten te zijn de club in te lichten over de noodmaatregel die in de voorafgaande nacht was getroffen.Agenten hadden de loslopende pony's 's nachts langs de weg aan de oostkant van de stad aangetroffen. De dieren moesten ergens worden ondergebracht en daarom verschafte de politie zich toegang tot het nabijgelegen terrein van sportvereniging Were Di. De pony's werden gestald op het kunstgras van de hockeyers.De dieren bleken te zijn losgebroken bij een boer in de buurt en waren gaan zwerven. In de loop van de dag kwam de eigenaar ze weer ophalen. De schade voor de hockeyclub bleef beperkt tot wat ponyvijgen. De politie heeft Were Di excuses aangeboden.