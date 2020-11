'Woning' van 9m2 zonder douche en keuken te koop voor 100.000 euro: 'Je hebt alleen een slaapkamer'

'Een unieke mogelijkheid'. Dit staat in de advertentie op huizensite Funda voor mensen die voor een ton in de Baarsjes willen wonen. Er staat een appartement te koop om de hoek van het Erasmuspark, de afmeting is alleen slechts negen vierkante meter. 'Ik vind het klein', zegt dure-huizen-expert Erik Rezelman. Hij neemt samen met Gert Jan Bakker van stichting !WOON een kijkje in West.



De woning is gelegen op de bovenste verdieping van het in de Tweede Wereldoorlog gebouwde pand aan de Korte Geuzestraat in West. Het heeft dubbel glas, een prachtig uitzicht, maar kan volgens de advertentie wel 'een opfrisbeurt' gebruiken. 'Het laminaat vloertje dat erin zit stelt niet zoveel meer voor', zegt Sjoerd Kalwij, de makelaar die de woning onder de man moet brengen. 'Je bent voor vrij weinig geld zo klaar, omdat het ook niet zo groot is.'



'Ik dacht dit is een woning van negen vierkante meter, maar dit is meer een slaapkamer van negen vierkante meter', zegt Rezelman terwijl hij denkbeeldig de woning binnenstapt. 'Je hebt een slaapkamer van 100.000 euro. Je moet de keuken en de douche delen, ik vind het nogal klein. Het komt neer op 11.000 euro per vierkante meter.' Als er weer een uitschieter is op de woningmarkt komt Rezelman, financieel expert van RTL, even een kijkje nemen. Dat deed hij ook toen dit appartement van 30 vierkante meter voor 275.000 euro te koop stond.



'Hoe kleiner de woning hoe hoger de vierkantemeter prijs, dat is de regel in het vastgoed', zegt Bakker. 'Dit soort kamers zouden te huur moeten staan voor starters en mensen met lage inkomens.' Maar voor wie is dit optrekje dan wel interessant? 'Als je teveel spaargeld hebt', zegt Rezelman. 'Bij de bank moet je 0,5 procent rente betalen als je rijk bent, dan koop je dit voor een ton. Vervolgens vraag je 700 euro huur per maand, dat is 8000 euro per jaar.'



'Ik heb volgende week zo'n zes bezichtigingen. Daar zitten investeerders tussen, mensen die een pied-à-terre zoeken en ook ouders van kinderen, dat zijn de afnemers', zegt makelaar Kalwij. 'Je kan er een leuk rendement op halen als je het voor 700 euro gaat verhuren. Ik denk dat wij als stichting !WOON die huurder gaan benaderen, dan kunnen we het aanbod doen om naar de huurcommissie gaan. Er is een wettelijk puntenstelsel dat bepaald dat de maximale huur voor deze negen vierkante meter ongeveer 200 tot 225 euro is. De huurder kan naar de commissie en dan gaat de huur van 700 naar 200 euro, dan heb je misschien wel een leuk kamertje.'



'De eigenaar komt bij mij met deze opdracht, die wil daar 100.000 euro voor hebben, daar schrik ik ook van', zegt de makelaar. 'Na onderzoek blijkt dat er meerdere transacties voor deze prijs in dit segment zijn geweest, volgens de markt kan dit dus. Er komen investeerders op af die er 800 euro huur voor willen vragen, dat is geen feit. Er is een puntentellingssysteem voor kamerverhuur, een rechtmatige huur voor een kamer als deze ligt tussen de 350 tot 400 euro per maand, dat geef je mensen mee, ondanks dat ik dat niet hoef te doen als makelaar.'

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: