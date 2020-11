Appende automobilist kan vanaf maandag worden beboet met slimme camera

Vanaf maandag kunnen automobilisten die een telefoon vasthouden achter het stuur worden gefotografeerd door slimme camera's. Nederland is het eerste land in Europa dat de camera's gaat inzetten.



Als het systeem registreert dat de bestuurder een telefoon vasthoudt, wordt de foto automatisch doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Daar wordt door een buitengewoon opsporingsambtenaar vastgesteld of er inderdaad sprake is van een overtreding. In dat geval krijgt de bestuurder een boete van 240 euro.



De camera's maken foto's van elke passant. Volgens het Openbaar Ministerie is het hoofd van de bestuurder niet in beeld, omdat er schuin naar beneden wordt gefotografeerd. De handen van de bestuurder en het kenteken zijn dat wel. De camera's werken dag en nacht en bij alle weersomstandigheden.



De foto's kunnen door de kentekenhouder worden opgevraagd en er kan beroep tegen de boete worden aangetekend.



Afleiding groot risico

Volgens het OM is de stap nodig omdat afleiding achter het stuur steeds vaker een rol speelt bij verkeersongevallen. "Even een appje beantwoorden of een telefoonnummer opzoeken in de auto, veel automobilisten doen dat. Maar het levert een groot risico op voor de verkeersveiligheid."



Het vasthouden van mobiele apparaten achter het stuur is niet toegestaan. Nu treedt de politie vooral op door automobilisten staande te houden, maar dat kost veel capaciteit. Daarom is het OM op zoek gegaan naar mogelijkheden voor digitale handhaving, met de camera's als resultaat. In Australië worden de camera's al enige tijd met succes ingezet, zegt het OM.



In Nederland zijn in testperiodes veel overtredingen geconstateerd: op één testdag registreerden twee camera's 400 bestuurders die een telefoon in hun hand hielden. Het ging om een camera die 24 uur langs een N-weg hing en een die zes uur boven een snelweg was geplaatst.



Het OM is op het gebied van verkeershandhaving met meer innovaties bezig. Zo wordt er dit jaar geëxperimenteerd met twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op provinciale wegen en loopt er een proef met verplaatsbare flitspalen in Rotterdam en Noord-Brabant.

