Volgens het internet doen heel wat mannen dit verkeerd in de badkamer: “Deze waanzin moet stoppen”

Een Australische vrouw heeft volgens sommigen “de meest herkenbare foto van 2020” gepost op Facebook. De foto toont een badkamergewoonte van haar echtgenoot, en vele vrouwen traden haar meteen bij: “We moeten deze waanzin stoppen voor onze dochters”.De vrouw uit het Australische Queensland deelde de foto van de badkamerfrustratie in een Facebookgroep, zo bericht de Daily Mail. Sommigen bestempelden het bericht als “het meest herkenbare van 2020”, en het werd meteen druk becommentarieerd. Die reacties zijn niet min. “Het maakt me echt pissig”, klinkt het bij iemand. “Dat zou me gek maken. Ik zweer dat mijn echtgenoot me dat per opzet aandoet”, zegt iemand anders. “Mannen… ze zijn allemaal hetzelfde”, lacht een vrouw.Maar wat doen al die mannen juist verkeerd? “Mijn echtgenoot zijn ophangtechniek voor natte handdoeken”, staat bij de foto (hieronder te bekijken) geschreven, samen met een lachende emoji. Op de foto zien we een slordig over de rail gegooide handdoek, die erg contrasteert met de nette handdoek van zijn vrouw ernaast.In de reacties klagen vrouwen erop los over hun slordige echtgenoten, vriendjes en zoons. “Kunnen moeders er alstublieft voor zorgen dat jullie zoons dit soort basis dingen leren? Alsjeblieft… Het is aan ons om deze waanzin voor onze toekomstige dochters te stoppen”,Maar volgens sommige vrouwen kan het nog veel erger. “Mijn man hangt zelfs onze was zo op”, zegt iemand, terwijl anderen menen dat de man van de foto in kwestie een pluim verdient omdat hij zijn handdoek al min of meer heeft opgehangen. “Ik zou al blij zijn als de handdoek aan de rail hangt”, klinkt het. “De mijne denkt dat de handdoek op bed gooien hetzelfde is als ophangen… Die natte vlek op het bed maakt niet uit.”Eén vrouw geeft de rest ten slotte nog een wijze raad mee: “Ik zou de handdoek laten hangen. Als hij klaagt dat zijn handdoek de volgende dag stinkt en nog nat is, kan je hem met zijn neus in de feiten duwen.”