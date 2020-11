Aannemer graaft bouwput Ringweg Groningen, en gooit 'm meteen weer vol

Een bijzonder gezicht bij de bouwput van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen. Aan de ene kant (links op de foto) wordt in rap tempo grond afgegraven en tien meter verderop (rechts) rijden andere vrachtwagens af en aan om het gat meteen weer te vullen.Zo lijkt het graafwerk bij de H.L. Wichersstraat, aan de voet van de Frontiertoren, op water naar de zee dragen. Toch zit er volgens bouwer Combinatie Herepoort wel degelijk een gedachte achter de werkzaamheden.Hoewel de locatie straks onderdeel is van de verdiepte ligging, is Herepoort voorlopig nog helemaal niet bezig met uitgraven. ,,We gaan deze locatie eerst gebruiken om een van de ‘deksels’ van de verdiepte ligging ‘voor te bouwen’ (de deksel wordt eerst opgebouwd en daarna in zijn geheel op de juiste plek gelegd, red.). De oorspronkelijke grond is daar te slap voor, die kan het gewicht niet dragen. Daarom graven we de grond af en komt er stevig zand voor in de plaats.’’Het deksel wordt volgens de huidige plannen in mei op de tunnel onder de spoorbaan geschoven. Rond Hemelvaart stremt Prorail daarvoor de sporen en vervoeren Arriva en NS hun passagiers per bus.Herepoort pompt de bouwput later vol met water om het zand en de rest van de grond vervolgens ‘nat’ af te graven. Dat is nodig om problemen met de diepe bouwput te voorkomen. Aan de andere kant van het spoor is het afgraven van de bouwput al begonnen. Daar gebeurt dat ‘droog’.