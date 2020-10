Stoere kerel laat hoofd waxen, maar dat bleek een “verschrikkelijke vergissing”

De meeste vrouwen kunnen er wel over meespreken: zich laten waxen is niet bepaald de prettigste ervaring. Toch wilde ene Dick Van Dyke de pijn niet uit de weg gaan en verzocht hij zijn kapper om zijn kale hoofd te waxen. “Een verschrikkelijke vergissing”, zo deelde hij luttele minuten later echter mee.En ondertussen proberen kapper, medewerkers en vrienden de drang om in lachen uit te barsten te onderdrukken toen Van Dyke een vloektirade afsteekt waar menig bootwerker nog een puntje aan kan zuigen. “Dit doen we nooit meer”, zo sloot hij met een pijnlijke grimas af.Opvallend: hij kon er zelf best om lachen, zette de video online en voor hij het wist hadden al meer dan 6 miljoen mensen zijn lijdensweg bekeken. De commentaren waren veelal positief: “Hij is de meest legendarische, geweldige en onstopbare viking. Ik ga m’n kinderen verhalen over hem vertellen”, zo liet iemand ludiek weten.