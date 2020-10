Meisje (9) beroofd van telefoon, dader was live te volgen via app

Een 9-jarig meisje werd maandagavond beroofd van haar telefoon aan de Broerestraat in Tilburg. De politie kon de 47-jarige dief live volgen via een app op haar telefoon. De man is opgepakt en zit vast.



Het meisje liep maandagavond rond halfacht samen met een vriendinnetje naar huis. De dader fietste langs het meisje, griste haar telefoon uit haar handen en ging er daarna snel vandoor.



Hevig overstuur vertelde het kind het verhaal aan haar moeder, die de politie inschakelde. De moeder kon het mobieltje live traceren via een gps-applicatie. Ze gaf de locatie steeds 'live' door aan de politie.



Op het Rubensplein zag de politie een verdachte die aan het signalement voldeed. Ook de app vertelde dat de man daar was. Hij had de telefoon van het meisje bij zich en werd dus opgepakt. De Tilburger zit nog altijd vast voor onderzoek.

Reacties

08-10-2020 22:43:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.260

OTindex: 80.064

Jakkes, wat een mispunt! Laat ie een grote vent beroven maar geen kind!

08-10-2020 22:59:21 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.882

OTindex: 1.888



@Mamsie : Of nog beter, laat hem gewoon eerlijk werk doen.

08-10-2020 23:26:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.978

OTindex: 25.352

@Mamsie : Jazeker. Alleen moet je daar moeite voor doen. Of anders betaalt het slecht.

09-10-2020 00:12:27 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.523

OTindex: 1.315

Tssss...Wat een kerel! Een meisje van 9 jaar oud beroven..Wat zal zijn moeder trots op hem zijn....

09-10-2020 02:36:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.133

OTindex: 35.626

een kind beroven van de telefoon en dan ook nog te stom om die app uit te zetten, dat belooft wat voor de toekomst van die dief

09-10-2020 05:20:29 Buick

Senior lid

WMRindex: 223

OTindex: 12

Wnplts: amsterdam

Dit verwacht je van jonge gastjes, maar deze dief is bijna bejaard

09-10-2020 09:16:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.260

OTindex: 80.064

@Emmo : Ik was nog piepjong toen ik 47 was. Nu trouwens nog hoor!

09-10-2020 09:24:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.978

OTindex: 25.352

@Mamsie : . Zo voelt 't bij mij ook. . Zo voelt 't bij mij ook.

09-10-2020 12:25:26 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 171

OTindex: 0

@botte bijl je kunt de gps van het toestel alleen uitzetten met de code (indien er een code op zit) ook de telefoon uitzetten kan alleen met de code. In de meeste telefoons is het ook niet meer zo makkelijk om de baterij er uit te halen. Maar mooi dat deze lafaard gepakt is!

