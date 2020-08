Tesla-rijder krijgt boete voor bedienen ruitenwissers

Een boete omdat je bezig bent met de instellingen van een ruitenwisser in een Tesla.



Lang leve de digitalisering. Autofabrikanten kiezen steeds minder voor fysieke knoppen en steeds meer voor schermpjes in het interieur. Tesla is zo’n merk dat in dit concept voorop loopt. In de Model 3 kun je nog maar weinig zaken doen met echte knoppen. In dit geval kwam het voor een Tesla-rijder uit Duitsland tot een boete.



De bestuurder van de Tesla was bezig met de instellingen van zijn ruitenwisser. De wisser bijvoorbeeld harder of zachter zetten verloopt via het grote scherm in het midden. Via de stengel aan het stuur kun je overigens gewoon de wisser bedienen, maar het ging in dit geval echt om de instellingen van de ruitenwisser. Dit laatste is in een Model 3 tevens aan te passen met stembediening, maar veel mensen zijn niet zo’n fan van het praten tegen de auto.



Voor de man had het bedienen een crash tot gevolg. Hij was afgeleid en lette niet meer goed op wat er op de weg gebeurde. De man raakte niet gewond bij het incident. De Tesla-rijder kreeg een boete van 200 euro, omdat de man met zijn touchscreen bezig was tijdens het rijden. De Duitser heeft nog geprobeerd de boete aan te vechten, maar de hoogste rechtbank van Karlsruhe heeft de boete als terecht omschreven. Ook werd zijn rijbewijs voor een maand ingevorderd.



Een interessante kwestie, want een hoop zaken zoals de ruitenwisser instellingen verlopen in een Tesla via het scherm. En niet alleen in een Tesla. De nieuwe Mercedes S-klasse krijgt ook een groot schermencircus waardoor veel voorheen fysieke zaken via een scherm gaan verlopen. (via Auto Motor Und Sport)



Met dank aan iedereen voor de tip!

Ik vind het eigenlijk ook wel terecht, als het echt om instellingen gaat dan stop je even, of je doet het voordat je gaat rijden. Vind ik eigenlijk heel logisch, temeer daar je de ruitenwissers ook in de Tesla met een hendeltje kunt activeren.

