Opgeviste Ferrari gered van de sloop: Het liefst naar Artis

De Ferrari die op 9 juli uit het IJ werd gehaald zal niet worden gesloopt. De bolide staat nu bij een sloperij in het Noord-Hollandse Blokker, maar wat er precies mee zal gebeuren is nog onduidelijk.De Ferrari Mondial werd in 1987 gestolen en is 26 jaar later opgemerkt tijdens een duikoefening van de brandweer in juni. Een maand later werd de Ferrari opgevist.'Normaal gesproken komt het aan als een pakketje. En eigenlijk houdt dan het verhaal op', vertelt Lowie Hoedt van autosloperij De Ooyevaar. Toch kregen ze het niet over hun hart om het voertuig daadwerkelijk te slopen.Dat terwijl dit type voertuig niet de favoriet onder de Ferrari's was. 'Dit was toch een beetje het lelijke eendje in de familie. Maar zoveel jaren later en na zoveel ellende meegemaakt te hebben krijgt hij toch de waardering die een Ferrari toch een beetje hoort te krijgen.'Wat er uiteindelijk met de Ferrari gaat gebeuren is nog de vraag. De sloperij heeft veel contact gehad met mensen die een onderdeel wilden van auto. 'Zo wilden mensen bijvoorbeeld een motorblok kopen en er een salontafel van gaan bouwen', vertelt Hoedt. 'Of ze wilden de velgen ombouwen tot een decoratiestuk.'Volgens Hoedt komt de bolide uit Amsterdam en hoort die daar ook thuis. 'Er wordt grof geld geboden voor de auto, maar onze wens is op dit moment om hem bij Artis te krijgen.' Volgens Hoedt staan in het dierenpark staan mooie aquaria. 'Het mooiste zou zijn als hij toch ergens onder water kan staan. Daar heeft hij immers toch 26 jaar doorgebracht.'