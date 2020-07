Ontsnapt bokje Sjors loopt kilometers Vierdaagse mee: We gaan hem gladiolen brengen

Dat de alternatieve Vierdaagse ook mooie verhalen kan opleveren, blijkt woensdag wel in Toldijk. Anita Bongers liep woensdag vanuit Steenderen tien kilometer via Toldijk. Dat deed ze alleen niet alleen. Haar zoon én een ontsnapt jong bokje liepen kilometers mee. "Hij vond het wel gezellig."Vanochtend stonden Anita en haar zoon weer op in Steenderen om de dagelijkse tien kilometer te lopen voor de alternatieve Vierdaagse. Dit doet ze voordat ze aan het werk moet. "Vandaag hield ik de dag van Toldijk, de meest saaie route, dachten we. Het werd halverwege heel grappig."Ineens stond er een bokje op de weg, die later Sjors bleek te heten. "Die kwam naar ons toelopen en liet zich aaien. Wij wilden hem terugzetten waar hij hoort, waarschijnlijk bij de boerderij die in de buurt lag. Dus daar probeerden we hem achter het hek te zetten." Maar dat liet Sjors niet gebeuren. Hij sprong net zo hard weer over het hek heen."Toen stond hij weer naast ons. We zagen verder ook geen andere geiten bij die boerderij. Dus we dachten, laat hem maar meelopen. Hij weet de weg wel terug. Maar hij vond het wel gezellig en liep uiteindelijk 4,5 kilometer mee."In het winkelwagentjeDat was best zwaar voor het jonge beestje. "We zagen hem ook echt moe worden en hij schrok van de auto's die we tegenkwamen. Dus besloten we om een winkelkarretje te halen en een doos te zoeken zodat we hem mee konden nemen naar huis. Dat lukte."Via het oormerk van de geit werd uiteindelijk de eigenaar achterhaald en kwam de boer het diertje ophalen. Maar er komt nog een hereniging tussen Anita, haar zoon en Sjors."We gaan hem aan het eind van de week een bos gladiolen brengen, want dat heeft hij na die kilometers wel verdiend."