Als enige passagier in het vliegtuig: Dit is toch wel bijzonder

Je boekt een ticket voor een gewone vliegreis, maar blijkt bij aankomst bij de gate een 'privévlucht' te krijgen. Dat overkwam Tom Roek uit Hoogezand zondag. Hij vloog met Transavia van Palma de Mallorca naar Groningen Airport Eelde, als enige passagier.'Dit is toch wel bijzonder', zegt Roek. 'Ik werd persoonlijk welkom geheten door het personeel.' Aan boord waren zes medewerkers voor hem aan het werk.Roek had de stoelen voor het uitkiezen. 'Ik ben bij de nooduitgang gaan zitten. Daar heb je de meeste beenruimte.' Maar een echte VIP-behandeling kreeg Roek niet. 'Je bent gewoon passagier, maar het wordt wel wat persoonlijker.'Zo kon hij tussendoor gesprekken voeren met het cabinepersoneel. 'Die hadden ook niets te doen.' Na de landing mocht hij zelfs nog even een kijkje nemen in de cockpit.Volgens de coronaregels moeten inzittenden van een vliegtuig een mondkapje dragen. Maar Roek hoefde dat deze keer niet. 'Ik had vijftien lege rijen met stoelen voor me en achter me. Als het personeel in de buurt kwam, deed ik mijn mondkapje op.'Dat er verder geen reizigers gebruikmaakten van het vliegtuig, had ermee te maken dat dit een zogenaamde 'ferry vlucht' was. Met deze vlucht wordt het toestel aan het begin van het seizoen naar de luchthaven gebracht waar vandaan wordt gevlogen. In dit geval Groningen Airport Eelde.Andere jaren vindt die vlucht in maart plaats. Die vlucht is wel vaker rustig. Maar dat Roek de enige passagier is, heeft er mogelijk mee te maken dat er op Mallorca weinig toeristen waren. De Spaanse overheid heeft het eiland pas net weer vrijgegeven.Roek, die eigenaar is van een reisbureau, was voor zaken op het Spaanse eiland in de Middellandse Zee. Omdat er vanaf Eelde eerder nog niet werd gevlogen, was hij er naartoe gegaan vanaf Rotterdam The Hague Airport.